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Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Thursday, 20 August 2026 (11:31 IST)

இன்ஸ்டாகிராம், பேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் மூலம் வருமானமா? அதற்கும் வரி உண்டு: மத்திய அரசு

டேக்ஸ்
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (11:31 IST)
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சமூக வலைத்தளங்களான இன்ஸ்டாகிராம், பேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் மூலம் பொழுதுபோக்கிற்காக வீடியோக்களை வெளியிட்டு லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிப்பவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. ஆனால், இந்த சமூக ஊடகங்கள் மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்திற்கும் கட்டாயம் வருமான வரி செலுத்த வேண்டும் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. யூடியூப் விளம்பர வருவாய், பிராண்ட் ஒத்துழைப்புகள், சூப்பர் சாட்கள், உறுப்பினர் சந்தா கட்டணம் போன்ற அனைத்து வழிகளிலும் வரும் வருமானமும் இதில் அடங்கும்.
 
வருமான வரி தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடு வரும் 31-ஆம் தேதி நெருங்கி வருவதால், படைப்பாளிகள் தங்கள் கணக்குகளை தாக்கல் செய்ய வேண்டியது அவசியமாகும். 2025-26 நிதியாண்டிற்கு, வணிகம் அல்லது தொழில்முறை வருமானம் உள்ள மற்றும் கணக்குகள் தணிக்கை செய்ய தேவையில்லாத வரி செலுத்துவோருக்கு ஆகஸ்ட் 31-ஆம் தேதி காலக்கெடுவாக பொருந்தும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சிறிய வருமானங்களை மறந்துவிடும் படைப்பாளிகள் இதனால் சிக்கலில் மாட்டிக்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது.
 
இது குறித்து டெக் மாஸ்டர் நிறுவனத்தின் சிஇஓ அரவிந்த் கர்ரா கூறுகையில், படைப்பாளிகள் விளம்பரங்கள், பிராண்ட் ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் கமிஷன் இணைப்புகள் என பல்வேறு வழிகளில் வருமானம் ஈட்டுகின்றனர். வெவ்வேறு தளங்கள் வெவ்வேறு வடிவங்களில் பணத்தை வழங்குவதால், கணக்குகளை சரியாக கண்காணித்து வரி தாக்கல் செய்யும்போது வருமானத்தை தவறவிடாமல் பராமரிக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்தார். வருமானத்தைத் தொடர்ந்து கண்காணிக்கும் படைப்பாளிகள் வரிச் சிக்கல்களில் இருந்து தப்பிக்க முடியும்.
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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