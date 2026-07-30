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  4. Important Deadline: Last Day to File Your Income Tax Return (ITR) Tomorrow
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Thursday, 30 July 2026 (17:42 IST)

வருமான வரி தாக்கல் செய்ய நாளை கடைசி நாள்.. முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது எவை எவை?

வருமான வரித் தாக்கல்
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (17:42 IST)
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வருமான வரி கணக்கு  தாக்கல் செய்வதற்கு நாளை ஜூலை 31-ஆம் தேதியே கடைசி நாளாகும். இந்த முறை கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட வாய்ப்பில்லை என நிபுணர்கள் எச்சரித்துள்ளனர். நிர்ணயிக்கப்பட்ட இந்த கெடுவுக்குள் தாக்கல் செய்யாவிட்டால், ரூ.5 லட்சத்திற்கு மேல் வருமானம் உள்ளவர்களுக்கு ரூ.5,000-ம், அதற்குள் உள்ளவர்களுக்கு ரூ.1,000-ம் தாமத கட்டணமாக வசூலிக்கப்படும். எனவே, இந்த அபராதத்தை தவிர்க்க இன்றே ஐ.டி.ஆர் தாக்கல் செய்வது புத்திசாலித்தனம்.
 
ஐ.டி.ஆர் தாக்கல் செய்யும் போது சம்பளதாரர்கள் ஃபார்ம் 16-ஐ மட்டும் நம்பியிராமல், சேமிப்பு கணக்கு வட்டி, ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட் மற்றும் வாடகை வருமானம் போன்ற அனைத்தையும் சேர்த்து சரிபார்க்க வேண்டும். மேலும், வருமான வரித் துறையின் AIS மற்றும் ஃபார்ம் 26AS ஆவணங்களில் உள்ள விவரங்கள் சரியாக ஒத்துப்போகிறதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக்கொள்ளுங்கள். சரியான ஐ.டி.ஆர் படிவத்தை தேர்ந்தெடுப்பதுடன், சப்மிட் செய்த பிறகு கட்டாயம் 'Verify' செய்ய வேண்டும்.
 
உரிய தகுதியின்றி வரி விலக்கு கோருவது, மூலதன ஆதாயங்களை மறைப்பது போன்ற தவறுகளை தவிர்க்க வேண்டும். மேலும், ரீஃபண்ட் தொகை வரவுக்காக வங்கிக்கணக்கு விவரங்கள் மற்றும் பான், போன்ற தனிப்பட்ட தகவல்களில் முரண்பாடுகள் இன்றி இருப்பதை இருமுறை சரிபார்த்துக்கொள்வது அவசியமாகும்.
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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