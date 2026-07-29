1 கோடி ரூபாய் சம்பளம் வாங்கும் ஐடி ஊழியர்.. வருமான வரி கட்ட ரூ.15000 இல்லையாம்.. என்ன கொடுமை சரவணன்...
ஒரு கோடி ரூபாய் சம்பளம் வாங்கும் ஐ.ஐ.டி பட்டதாரி ஒருவருக்கு பணப்புழக்கம் இல்லாமல், வெறும் 15 ஆயிரம் ரூபாய் வரியை கட்டுவதற்கு கூட கஷ்டப்பட்ட விவகாரம் சமூக வலைதளங்களில் செம வைரலாகியுள்ளது.
பிரபல பட்டய கணக்காளர் பிரதிபா கோயல் என்பவர் தனது எக்ஸ் தளத்தில் இதை பகிர்ந்துள்ளார். ஆண்டுக்கு ஒரு கோடிக்கு மேல் சம்பாதிப்பதோடு, மூன்று வீடுகளுக்கு சொந்தக்காரரான அந்த நபர், கையில் பணமில்லாமல் திணறியது பலரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
கையிருப்பு பணம் இல்லாததால் வரியை கட்ட அவகாசம் கேட்ட அந்த நபர், பின்னர் வட்டி அதிகமாகும் என்பதால் வேறு வழியின்றி யாரிடமோ கடன் வாங்கியே வரியை செலுத்தியுள்ளார். இந்த சம்பவம் இந்தியாவில் முறையான நிதி மேலாண்மை மற்றும் பண புழக்கத்தைப் பற்றிய விழிப்புணர்வு எவ்வளவு அவசிய என்பதை மீண்டும் ஒருமுறை வெளிச்சம் போட்டு காட்டியுள்ளது.
சமூக வலைதளங்களில் இது குறித்து அனல் பறக்கும் விவாதங்கள் நடந்து வருகின்றன. "மிகப்பெரிய திறமைசாலியான ஐ.ஐ.டி மாணவருக்கே பணத்தை எப்படி மேனேஜ் பண்ண தெரியவில்லையா?" என்று சிலர் வியக்க, "சொத்துக்கள் நிறைய இருந்தாலும், அவங்ககிட்ட லிக்யூட் கேஷ் இருக்காது" என்று பலரும் இதற்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர்.
எப்படிப்பட்ட பெரிய பதவியில் இருந்தாலும், பணத்தை நிர்வகிக்கத் தெரியாவிட்டால் சிக்கல் தான் என்பதை இந்தச் சம்பவம் அப்பட்டமாக உணர்த்தியுள்ளது.
Edited by Siva