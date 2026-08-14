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  4. If Modi Was PM in 1947, No One Could Have Harmed India: Yogi Adityanath
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Friday, 14 August 2026 (17:58 IST)

1947ல் மட்டும் மோடி பிரதமராக இருந்திருந்தால்... யோகி ஆதித்யநாத் கூறும் அதிரடி தகவல்...!

யோகி ஆதித்யநாத்
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (17:58 IST)
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1947 ஆம் ஆண்டு நாட்டின் பிரிவினையின் போது நரேந்திர மோடி பிரதமராக இருந்திருந்தால், இந்தியாவிற்கு யாராலும் எந்தத் தீங்கும் இழைத்திருக்க முடியாது என்று உத்தரப் பிரதேச முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் தெரிவித்துள்ளார். 
 
சித்தார்த்த நகரில் நடைபெற்ற வளர்ச்சி திட்ட தொடக்க விழாவில் பேசிய அவர், பிரிவினையின் போது கோடிக்கணக்கான இந்துக்கள் கொடூரமாக படுகொலை செய்யப்பட்டதாகவும், அதிகாரத்தில் இருந்தவர்களின் பேராசையால்தான் 'சனாதன' நாடு துண்டு துண்டாக பிரிக்கப்பட்டது என்றும் கடுமையாக விமர்சித்தார்.
 
மேலும், பாகிஸ்தான் ஆதரவாளர்கள் கோராத பல பகுதிகள்கூட பலவந்தமாக பாகிஸ்தானிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டதாகவும், அப்போதைய ஆட்சியாளர்கள் தங்களது அரியணை மற்றும் வாக்கு வங்கியை பாதுகாப்பதில் மட்டுமே குறியாக இருந்ததாகவும் யோகி குற்றம்சாட்டினார். 
 
வங்காளத்தில் இந்துக்கள் மீதான தாக்குதல்கள் மற்றும் படுகொலைகள் குறித்து பேசிய அவர், தங்களது வாக்கு வங்கி போய்விடும் என்ற பயத்தினால் அப்போதைய தலைவர்கள் மௌனம் காத்தனர் என்றார். வரலாற்றின் இந்த இருண்ட பக்கங்களில் இருந்து நாடு கடுமையான பாடங்களை கற்று கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார். 
 
ஆப்கானிஸ்தான், பாகிஸ்தான் மற்றும் வங்காளதேசம் ஆகியவை ஒரு காலத்தில் பிரிக்கப்படாத இந்தியாவின் பகுதிகளாக இருந்தன என்பதை சுட்டிக்காட்டிய அவர், தேசத்தின் வரலாற்றையும் தற்போதைய பாதுகாப்பையும் பொதுமக்கள் எச்சரிக்கையுடன் கவனிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்.
 
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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