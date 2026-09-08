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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Tuesday, 8 September 2026 (16:06 IST)

50 நாட்களில் 4 முறை இடமாற்றம்: மனவேதனையை வெளிப்படுத்திய பெண் ஐஏஎஸ் அதிகாரி

நேஹா மர்வியா
Written By: SIVA
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (16:06 IST)
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மத்திய பிரதேசத்தை சேர்ந்த ஐஏஎஸ் அதிகாரி நேஹா மர்வியா, ஒரே ஆண்டில் நான்காவது முறையாக இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் அதிகாரிகள் வட்டாரத்தில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 2011-ம் ஆண்டு பேட்ச்சை சேர்ந்த இவர், புதிய பதவியில் பொறுப்பேற்று வெறும் 50 நாட்களிலேயே மீண்டும் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
 
செப்டம்பர் 5-ம் தேதி வெளியான இடமாற்றப் பட்டியலில் அவரது பெயரும் இடம்பெற்றது. இதையடுத்து, ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்கான வாட்ஸ்அப் குழுவில் தனது மனவேதனையை வெளிப்படுத்திய அவர், அதிகாரிகள் சங்கத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்தும் கேள்வி எழுப்பினார்.
 
தனது கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத சில ஊழியர்கள் தனக்கு எதிராக கிளர்ச்சியில் ஈடுபட்டதாகவும், மேசையை தட்டி மிரட்டியதுடன், தன்னை இடமாற்றம் செய்ய வைப்பதாக கூறியதாகவும் அவர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
 
மேலும், அலுவலகத்தில் கீழ்ப்படியாமை, கோப்புகளை நிலுவையில் வைத்தல் மற்றும் முறைகேடான நடத்தை குறித்து மேலதிகாரிகளிடம் புகார் அளித்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார். இதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எதிர்பார்த்த நிலையில், தொடர்ந்து இடமாற்றம் செய்யப்படுவது தன்னை மனதளவில் சோர்வடைய செய்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
இதுவரை அனைத்து இடமாற்றங்களையும் மரியாதையுடன் ஏற்றுக்கொண்டதாக கூறிய அவர், மீண்டும் மீண்டும் நடைபெறும் இடமாற்றங்கள் அதிகாரிகளின் பணிச்சூழல் மற்றும் நிர்வாக சுதந்திரம் குறித்த கேள்விகளை எழுப்புவதாக தெரிவித்துள்ளார்.
 
 
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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