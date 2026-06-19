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12 வயது சிறுவன் ஓட்டிய ரூ.75 லட்சம் மதிப்புள்ள சொகுசு கார்.. தந்தையை கைது செய்த போலீசார்...
ஹைதராபாத் நகரின் முக்கிய சாலையில் சிறுவன் ஒருவன் அதிவேக சொகுசு காரை ஓட்டும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதைத்தொடர்ந்து, அந்த சிறுவனின் தந்தை மீது ஹைதராபாத் போலீஸார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். மேலும், சட்டவிரோதமாக இயக்கப்பட்ட அந்த ‘எம்ஜி சைபர்ஸ்டர்’ காரையும் போலீஸார் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.
இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியான அந்த வீடியோவில், சுமார் 12 வயதுக்குட்பட்ட ஒரு சிறுவன் தற்காலிக பதிவு எண் கொண்ட காரை அதிவேக நெடுஞ்சாலையில் இயக்குவது தெரிந்தது. இதுகுறித்து சமூக வலைதளங்களில் எழுந்த புகார்களை அடுத்து, ராஜேந்திரநகர் போக்குவரத்து போலீஸார் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்தனர். தீவிர தேடுதலுக்குப் பின், அந்த கார், சிறுவன் மற்றும் அவனது தந்தை ஆகியோரை கண்டறிந்து போலீஸார் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்றனர்.
மைனரை வாகனம் ஓட்ட அனுமதித்தது, ஆபத்தான முறையில் வாகனம் ஓட்டியது மற்றும் போலீஸ் உத்தரவுகளுக்கு கீழ்ப்படியாமை ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் தந்தை மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் அறிமுகமான இந்த முதல் மின்சார ரோட்ஸ்டர் கார், சுமார் 75 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புடையது. இது வெறும் 3.2 வினாடிகளில் 0 முதல் 100 கி.மீ வேகத்தை எட்டக்கூடியது என்பதால், இத்தகைய அதிவேக காரை சிறுவன் இயக்கியது பொதுமக்களின் பாதுகாப்பிற்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாக மாறியுள்ளது.
Edited by Siva
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