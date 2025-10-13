திங்கள், 13 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 13 அக்டோபர் 2025 (16:53 IST)

10 வயது சிறுவனை பாலியல் வன்கொடுமை சிறுவர் இல்ல காப்பாளர்.. தாயிடம் சிறுவன் சொன்ன அதிர்ச்சி தகவல்..!

10 வயது சிறுவனை பாலியல் வன்கொடுமை சிறுவர் இல்ல காப்பாளர்.. தாயிடம் சிறுவன் சொன்ன அதிர்ச்சி தகவல்..!
10 வயது சிறுவனை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த சிறுவர் இல்லக் காப்பாளர் கைது; பயிற்சியாளர் தொல்லையால் மாணவி தற்கொலை?
 
தெலங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாத்தில் உள்ள சைதாபாத் பகுதியில் இருக்கும் சிறுவர் இல்லம் ஒன்றில், 10 வயது சிறுவன் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்டதாக, அதே இல்லத்தில் காப்பாளராக பணியாற்றிய 27 வயது இளைஞர் ஒருவரை சைதாபாத் காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
 
சிறுவர் இல்ல காப்பாளர் சில நாட்களாக அந்த சிறுவனைப் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாக்கியதாக தெரிகிறது. சிறுவன் தசரா பண்டிகைக்காக விடுமுறையில் வீட்டிற்கு சென்றுள்ளான். விடுமுறை முடிந்து இல்லத்திற்கு திரும்பிச் செல்ல அவன் மிகவும் அஞ்சியுள்ளான். இது குறித்து அவன் தனது தாயிடம் முறையிட்டுள்ளான். அப்போதுதான், இல்லத்தில் காப்பாளரால் தான் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட விவரத்தை அவன் தாயிடம் தெரிவித்துள்ளான்.
 
இதையடுத்து, சிறுவனின் தாய் உடனடியாக சைதாபாத் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். புகாரின் பேரில் வழக்குப்பதிவு செய்த காவல்துறையினர், உடனடியாக சிறுவர் இல்ல காப்பாளரைக் கைது செய்து, தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva
 

டிஆர் பாலுவை நானே குறுக்கு விசாரணை செய்ய போகிறேன்: அண்ணாமலை பேட்டி..!

டிஆர் பாலுவை நானே குறுக்கு விசாரணை செய்ய போகிறேன்: அண்ணாமலை பேட்டி..!சென்னை சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் வழக்கு ஒன்றின் விசாரணைக்காக ஆஜரான பின்னர், தமிழக பா.ஜ.க. தலைவர் அண்ணாமலை செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.

வங்கக்கடல் சுழற்சி: இன்று 16 மாவட்டங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை; நாளையும் மழை பெய்யும்..!

வங்கக்கடல் சுழற்சி: இன்று 16 மாவட்டங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை; நாளையும் மழை பெய்யும்..!தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதை ஒட்டிய தென்தமிழகக் கடலோரப் பகுதிகளில் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழ்நாட்டில் பல பகுதிகளிலும் மழைக்கான வாய்ப்பு உள்ளது.

கணவன், மனைவி, ஒன்றரை வயது குழந்தை ரயில்முன் பாய்ந்து தற்கொலை.. செய்தி கேட்ட பாட்டி மாரடைப்பால் மரணம்..!

கணவன், மனைவி, ஒன்றரை வயது குழந்தை ரயில்முன் பாய்ந்து தற்கொலை.. செய்தி கேட்ட பாட்டி மாரடைப்பால் மரணம்..!ரயில் முன் பாய்ந்து ஒன்றரை வயதுக் குழந்தையுடன் குடும்பம் தற்கொலை; பாட்டி மாரடைப்பால் மரணம் – ஆந்திராவில் சோகம்

செவிலியர்களின் பாலியல் துன்புறுத்தல் புகார்: எய்ம்ஸ் டாக்டர் சஸ்பெண்ட்..!

செவிலியர்களின் பாலியல் துன்புறுத்தல் புகார்: எய்ம்ஸ் டாக்டர் சஸ்பெண்ட்..!டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையின் இதயம், நெஞ்சுக்கூடு மற்றும் ரத்த நாள அறுவை சிகிச்சை துறையின் தலைவர் டாக்டர் ஏ.கே. பிசோய், பெண் செவிலியர் ஒருவர் அளித்த பாலியல் துன்புறுத்தல் மற்றும் பணியிட அச்சுறுத்தல் புகாரை தொடர்ந்து, உடனடியாக சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

ஆர்.எஸ்.எஸ்ஸும் தலிபானும் ஒரே மனநிலை: சித்தராமையாவின் மகன் சர்ச்சை பேச்சு; கொந்தளிக்கும் பா.ஜ.க!

ஆர்.எஸ்.எஸ்ஸும் தலிபானும் ஒரே மனநிலை: சித்தராமையாவின் மகன் சர்ச்சை பேச்சு; கொந்தளிக்கும் பா.ஜ.க!கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையாவின் மகன் யதீந்திர சித்தராமையா, பா.ஜ.க.வின் சித்தாந்த அமைப்பான ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பை ஆப்கானிஸ்தானின் தலிபானுடன் ஒப்பிட்டு பேசியது பெரும் புயலை கிளப்பியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com