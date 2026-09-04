வீட்டுவேலை செய்யும் மனைவிக்கு மாத சம்பளம் வழங்கும் கணவர்.. நெட்டிசன்களின் ரியாக்சன்...
வீட்டு வேலைகளை கவனிக்கும் மனைவிக்கு, அவர் செய்யும் உழைப்பை மதிக்கும் வகையில் கணவர் மாதந்தோறும் குறிப்பிட்ட தொகையை “சம்பளம்” போல வழங்கி வருவது சமூக வலைதளங்களில் கவனம் பெற்றுள்ளது. இந்த நடைமுறை திருமண உறவில் இல்லத்தரசிகளின் உழைப்புக்கு எவ்வளவு மதிப்பு கொடுக்கப்படுகிறது என்ற விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த விவகாரம் ரெடிட் தளத்தில் தொடங்கியது. அரசு அதிகாரியாக பணியாற்றும் தனது அண்ணன், சமையல், சுத்தம் உள்ளிட்ட வீட்டின் அன்றாட பொறுப்புகளை கவனிக்கும் மனைவிக்கு தனியாக மாதத தொகை வழங்குவதாக ஒருவர் பகிர்ந்துள்ளார். அதே நேரத்தில், மளிகை பொருட்கள், மின்சாரம் உள்ளிட்ட குடும்ச் செலவுகளை கணவர் தனியாக கவனித்து வருவதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது.
வீட்டு வேலை என்பது மனைவியின் கடமை என்று மட்டும் கருதாமல், வெளியிலிருந்து சமையல்காரர் அல்லது வீட்டு உதவியாளர் ஒருவரை நியமித்தால் அதற்காக செலுத்த வேண்டிய தொகையைப் போல, அவரது உழைப்புக்கும் மதிப்பு இருக்க வேண்டும் என்பதே கணவரின் எண்ணம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மனைவிக்கு வழங்கப்படும் பணத்தை அவர் தனது விருப்பப்படி சேமிக்கவோ, செலவு செய்யவோ அல்லது பெற்றோருக்கு அனுப்பவோ முடியும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. இதனால் தனிப்பட்ட செலவுகளுக்காக கணவரிடம் ஒவ்வொரு முறையும் பணம் கேட்க வேண்டிய நிலை இருக்காது.
இந்த நடைமுறைக்கு சமூக வலைதளங்களில் பலரும் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர். இல்லத்தரசிகளின் உழைப்பை அங்கீகரிப்பது நல்ல விஷயம் என்றாலும், பணம் மட்டும் தொழில் சார்ந்த சுதந்திரத்தையும் தனி வருமானத்தையும் முழுமையாக மாற்ற முடியாது என்றும் சிலர் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.
Edited by Siva