வியாழன், 21 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 21 ஆகஸ்ட் 2025 (11:08 IST)

ஆபாச படம் பார்த்து துன்புறுத்திய கணவர்.. போலீசில் புகார் அளித்த மனைவி..!

உத்தரப் பிரதேசம், காசியாபாத்தில் உள்ள ஒரு பெண், தனது கணவர் தன்னை பாலிவுட் நடிகை நோரா ஃபதேஹி போல மாற்ற முயன்றதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார். இதற்காக, அவர் உடல் ரீதியாகவும், மன ரீதியாகவும் சித்திரவதை செய்ததாக அவர் புகார் அளித்துள்ளார்.
 
சானு என்ற சான்வி, தனது கணவர் ஷிவம் உஜ்வல் ஒரு அரசு உடற்கல்வி ஆசிரியர் என்றும், அவர் தன்னை தினமும் மூன்று மணிநேரம் உடற்பயிற்சி செய்ய கட்டாயப்படுத்தியதாகவும் கூறினார். சோர்வு அல்லது உடல்நலக் குறைவு காரணமாக உடற்பயிற்சி செய்யத் தவறினால், அவர் பல நாட்களுக்கு உணவை மறுத்ததாக சானு குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
 
தன் கணவர், நோரா ஃபதேஹி போன்ற ஒருவரைத் திருமணம் செய்திருக்கலாம் என்றும், தன்னை மணந்தது தன் வாழ்க்கையை அழித்துவிட்டதாகவும் தொடர்ந்து கூறி அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியதாக அவர் தெரிவித்தார். தனது கணவர் மற்றும் மாமியார், மாமனார், நாத்தனார் ஆகியோர் வரதட்சணை கொடுமை, குடும்ப வன்முறை, கருச்சிதைவு, மிரட்டல் மற்றும் மிரட்டி பணம் பறித்தல் ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டதாகவும் அவர் புகார் அளித்துள்ளார்.
 
தனது கணவர், மற்ற பெண்களின் ஆபாச படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களை பார்த்ததாகவும், அதனைத் தான் எதிர்த்தபோது, அவர் தன்னை அடித்து துன்புறுத்தியதாகவும் தனது புகார் மனுவில் கூறியுள்ளார்.
 
இது குறித்து பேசிய காவல்துறை அதிகாரி அந்தப் பெண்ணின் புகார் மற்றும் பதிவுசெய்யப்பட்ட வழக்கின் அடிப்படையில், விசாரணைக்கு பிறகு அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.
 
Edited by Siva

இந்தியாவுக்கு கச்சா எண்ணெயில் 5 சதவீதம் தள்ளுபடி! - ரஷ்யா கொடுத்த சூப்பர் ஆஃபர்!

இந்தியாவுக்கு கச்சா எண்ணெயில் 5 சதவீதம் தள்ளுபடி! - ரஷ்யா கொடுத்த சூப்பர் ஆஃபர்!இந்தியா - ரஷ்யா இடையேயான கச்சா எண்ணெய் வர்த்தகத்தில் இந்தியாவிற்கு 5 சதவீதம் கச்சா எண்ணெய்யை விலை குறித்து தரப்போவதாக ரஷ்யா அறிவித்துள்ளது.

ஒரு வாரத்திற்கு பின் திடீரென உயர்ந்த தங்கம் விலை.. இன்று ஒரே நாளில் ரூ.400 உயர்வு..!

ஒரு வாரத்திற்கு பின் திடீரென உயர்ந்த தங்கம் விலை.. இன்று ஒரே நாளில் ரூ.400 உயர்வு..!கடந்த ஒரு வாரமாக தங்கம் விலை குறைந்து கொண்டே வந்ததால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்த நிலையில் இன்று திடீரென ஒரு சவரனுக்கு 400 ரூபாய் உயர்ந்து இருப்பது பொது மக்களுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தவெக மாநாட்டிற்கு சேர் கொடுக்க முடியாது என கூறிய ஒப்பந்ததாரர்.. கேரளாவில் இருந்து வரவழைப்பு..!

தவெக மாநாட்டிற்கு சேர் கொடுக்க முடியாது என கூறிய ஒப்பந்ததாரர்.. கேரளாவில் இருந்து வரவழைப்பு..!தமிழக வெற்றி கழகத்தின் மாநாடு மதுரையில் இன்று நடைபெற உள்ள நிலையில், லட்சக்கணக்கான தொண்டர்கள் மாநாட்டுத் திடலில் குவிந்து வருகின்றனர். இந்த மாநாட்டிற்கான இருக்கைகளைத் தர முடியாது என ஒப்பந்ததாரர்கள் திடீரென கடைசி நேரத்தில் கைவிரித்துவிட்டதாக கூறப்படுகிறது.

5 கிமீ நடந்தே செல்லும் தவெக தொண்டர்கள்.. குவார்ட்டரும் பிரியாணியும் வாங்கும் தொண்டர்கள் அல்ல..!

5 கிமீ நடந்தே செல்லும் தவெக தொண்டர்கள்.. குவார்ட்டரும் பிரியாணியும் வாங்கும் தொண்டர்கள் அல்ல..!மதுரையில் நடைபெறும் த.வெ.க. மாநாட்டிற்காக, தேவையான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த மாநாட்டிற்கு வரும் தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் வசதிகளை உறுதிசெய்யும் வகையில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

வெஜிடபிள் பிரியாணில வெஜிடபிள் இல்ல.. அநியாய விலை! - கொந்தளித்த தவெக தொண்டர்கள்!

வெஜிடபிள் பிரியாணில வெஜிடபிள் இல்ல.. அநியாய விலை! - கொந்தளித்த தவெக தொண்டர்கள்!மதுரையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மாநாட்டிற்கு வந்த தொண்டர்கள் உணவு கடைகளில் தரம் குறைவான உணவு அதிக விலைக்கு விற்கப்படுவதால் அதிர்ச்சியில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.

