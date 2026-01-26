திங்கள், 26 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 26 ஜனவரி 2026 (08:38 IST)

இன்று குடியரசு தினம்.. நேற்று முன் தினம் 10,000 கிலோ வெடிமருந்து பறிமுதல்.. குண்டு வைக்க சதியா?

இன்று குடியரசு தினம்.. நேற்று முன் தினம் 10,000 கிலோ வெடிமருந்து பறிமுதல்.. குண்டு வைக்க சதியா?
இந்திய குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு நாடு முழுவதும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், ராஜஸ்தான் மாநிலம் நாகௌர் மாவட்டத்தில் பெருமளவிலான வெடிபொருட்களை போலீஸார் பறிமுதல் செய்துள்ளனர். 
 
ஹர்சூர் கிராமத்தில் உள்ள ஒரு பண்ணையில் சனிக்கிழமை இரவு நடத்தப்பட்ட சோதனையில், 187 மூட்டைகளில் அடைக்கப்பட்டிருந்த சுமார் 9,550 கிலோ அம்மோனியம் நைட்ரேட் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
 
இந்த சோதனையின்போது ஹர்சூர் கிராமத்தை சேர்ந்த சுலைமான் கான் என்பவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இவர் மீது ஏற்கனவே மூன்று குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. 
 
அம்மோனியம் நைட்ரேட் தவிர, பெருமளவிலான டெட்டனேட்டர்கள் மற்றும் பியூஸ் வயர்களையும் போலீஸார் கைப்பற்றியுள்ளனர். கடந்த 2025 நவம்பரில் டெல்லி செங்கோட்டை அருகே நடந்த வெடிகுண்டு சம்பவத்தில் அம்மோனியம் நைட்ரேட் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
குடியரசு தினத்திற்கு சில நாட்களுக்கு முன்னதாக இவ்வளவு பெரிய அளவில் வெடிபொருட்கள் பிடிபட்டுள்ளதால், இதில் பயங்கரவாத சதி ஏதேனும் உள்ளதா என்பது குறித்து மத்திய உளவு அமைப்புகள் விசாரணையை தொடங்கியுள்ளன. 
 
Edited by Siva

ஓபிஎஸ் அணியின் கூண்டோடு காலி.. தவெகவில் இணைந்த முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர்...!

ஓபிஎஸ் அணியின் கூண்டோடு காலி.. தவெகவில் இணைந்த முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர்...!அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சரும், ஓ.பி.எஸ் அணியின் முக்கிய தூணாக விளங்கியவருமான கு.ப.கிருஷ்ணன் இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இணைந்தார்.

தேர்தலில் தனித்து நின்றால் த.வெ.க எத்தனை % வாக்குகளைப் பெறும்? எலான் மஸ்க்கின் Grok கணிப்பு..!

தேர்தலில் தனித்து நின்றால் த.வெ.க எத்தனை % வாக்குகளைப் பெறும்? எலான் மஸ்க்கின் Grok கணிப்பு..!தமிழக அரசியல் களம் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை நோக்கி சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ள நிலையில், எலான் மஸ்க்கின் செயற்கை நுண்ணறிவு தளமான Grok வெளியிட்டுள்ள கணிப்பு பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நடிகர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றி கழகம் வரவிருக்கும் தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட்டால் எவ்வளவு சதவீத வாக்குகளை பெறும் என்ற கேள்விக்கு, Grok மிக சுவாரசியமான பதிலை அளித்துள்ளது.

விஜய் முன் தவெக நிர்வாகி கூறிய குட்டி ஸ்டோரி.. என்ன ஒரு அர்த்தமுள்ள விஷயம்..!

விஜய் முன் தவெக நிர்வாகி கூறிய குட்டி ஸ்டோரி.. என்ன ஒரு அர்த்தமுள்ள விஷயம்..!தமிழக வெற்றி கழகத்தின் செயல்வீரர்கள் கூட்டத்தில் நிர்வாகி ஒருவர் ஆற்றிய உரை சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

ஓட்டல் முன் அனாதையாக கிடந்த பச்சிளம் குழந்தை.. கடை திறக்க வந்தவருக்கு அதிர்ச்சி..!

ஓட்டல் முன் அனாதையாக கிடந்த பச்சிளம் குழந்தை.. கடை திறக்க வந்தவருக்கு அதிர்ச்சி..!கேரள மாநிலம் பத்தனம்திட்டா மற்றும் கொச்சி மாவட்டங்களில் அடுத்தடுத்து குழந்தைகள் கைவிடப்பட்ட சம்பவங்கள் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

இந்து இளைஞர் உயிருடன் தீ வைத்து கொலையா? தேர்தலுக்கு முன் மதக்கலவரம் ஏற்படுத்த சதியா?

இந்து இளைஞர் உயிருடன் தீ வைத்து கொலையா? தேர்தலுக்கு முன் மதக்கலவரம் ஏற்படுத்த சதியா?வங்கதேசத்தின் நரசிங்கடியில் உள்ள ஒரு மோட்டார் கேரேஜில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை இரவு ஏற்பட்ட மர்மத் தீவிபத்தில், 25 வயதான சஞ்சல் பௌமிக் என்ற இந்து இளைஞர் உயிருடன் எரித்து கொல்லப்பட்டார். இந்த சம்பவம் அந்நாட்டில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com