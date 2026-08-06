எல்.ஐ.சியின் ரூ.31,500 கோடி மதிப்பு பங்குகளை ரகசியமாக விற்பனை செய்ததா மத்திய அரசு?
எல்.ஐ.சி நிறுவனத்தின் ரூ.31,500 கோடி மதிப்பிலான பங்குகளை மத்திய அரசு விற்பனை செய்த விதம், இந்திய பங்குச்சந்தையில் பெரும் வியப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சந்தையில் ஊக வணிகர்களும் வர்த்தகர்களும் முன்கூட்டியே பங்குகளின் விலையை குறைக்க திட்டமிடுவதை தவிர்க்கும் பொருட்டு, இந்த பங்கு விற்பனைத் திட்டம் மிகவும் ரகசியமாக வைக்கப்பட்டது.
அரசுக்கு ஆலோசனை வழங்க நியமிக்கப்பட்ட நான்கு முதலீட்டு வங்கிகளுக்கே இந்த விற்பனை தொடங்குவதற்கு சில மணி நேரங்களுக்கு முன்பே விஷயம் தெரிவிக்கப்பட்டது. ஒரு வங்கியின் ஆலோசகர், டெல்லியில் உள்ள துறை அலுவலகத்திற்கு அழைக்கப்பட்டு, அன்றைய தினமே பங்கு விற்பனை தொடங்குவதாக கூறி அதற்கான ஆவணங்களை தயார் செய்யப் பணிக்கப்பட்டார். மேலும், எந்தவித கட்டணமும் பெறாமல் இலவசமாகவே இந்த வங்கிகள் இச்சேவையை செய்து கொடுத்துள்ளன.
முதலில் 2.5% பங்குகளை மட்டுமே விற்பனை செய்ய அரசு திட்டமிட்டது. ஆனால், முதலீட்டாளர்களின் அபரிமிதமான வரவேற்பைத் தொடர்ந்து, மேலும் 4% பங்குகள் சேர்க்கப்பட்டு மொத்தம் 6.5% பங்குகள் வெற்றிகரமாக விற்பனை செய்யப்பட்டன. சந்தைக்கு அதிர்ச்சி தரும் வகையில் அரசு அதிவேகமாகச் செயல்பட்டதால், எல்.ஐ.சி பங்குகள் தேவையற்ற விற்பனை அழுத்தத்திலிருந்து தப்பின.
இவ்விற்பனையின் மூலம், செபி விதிமுறைகளின்படி பொதுமக்கள் பங்களிப்பு 10 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளதோடு, இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பின்தொடர் பங்கு விற்பனையாகவும் இது வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளது.
Edited by Siva