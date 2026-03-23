திங்கள், 23 மார்ச் 2026
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 23 மார்ச் 2026 (08:38 IST)

எக்ஸ் ரே அறையில் இளம்பெண்ணை ரகசியமாக வீடியோ எடுத்த டிரைவர்.. அதன்பின் நடந்த ட்விஸ்ட்..!

அகமதாபாத்தில் உள்ள சோலா சிவில் மருத்துவமனையின் டீன் அலுவலக ஓட்டுநர், எக்ஸ்-ரே பிரிவில் ஒரு பெண்ணை ரகசியமாக படம் பிடித்தபோது பிடிபட்டார். 
 
இச்சம்பவத்தில், நோயாளி ஒருவர் மருத்துவ பரிசோதனையில் இருந்தபோது அந்த நபர் தனது மொபைல் போனில் வீடியோ பதிவு செய்தது உறுதி செய்யப்பட்டது. இதனை தொடர்ந்து, மருத்துவமனை நிர்வாகம் அந்த ஓட்டுநரை உடனடியாக பணியிலிருந்து நீக்கம் செய்து உத்தரவிட்டது.
 
குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபரின் தொலைபேசியை போலீசார் ஆய்வு செய்தபோது, அதில் ஆபாசமான புகைப்படங்களோ அல்லது வீடியோக்களோ கண்டறியப்படவில்லை. மேலும், பாதிக்கப்பட்ட பெண் இது குறித்துப் புகாரளிக்க மறுத்துவிட்டதோடு, இரு தரப்புக்கும் இடையே தனியார் சமரசம் ஏற்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. 
 
இதனால், பெண்களை ரகசியமாக படம் பிடித்தது தொடர்பான முறையான வழக்கு பதிவு செய்யப்படவில்லை. இருப்பினும், பொது ஒழுங்கை பராமரிக்கவும், எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற தவறுகள் நடக்காமல் தடுக்கவும் போலீசார் அந்த நபரை தடுப்பு காவலில் கைது செய்துள்ளனர். 
 
இந்த சம்பவம் மருத்துவமனையின் பாதுகாப்பு நெறிமுறைகள் மற்றும் நோயாளிகளின் தனிப்பயுரிமை குறித்த கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.
 
Edited by Siva

