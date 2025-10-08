புதன், 8 அக்டோபர் 2025
10 நாட்களாக வாட்டர் டேங்கில் பிணமாக மருத்துவ கல்லூரி மாணவி.. அந்த தண்ணீர் தான் நோயாளிக்கு வழங்கப்பட்டதா?

10 நாட்களாக வாட்டர் டேங்கில் பிணமாக மருத்துவ கல்லூரி மாணவி.. அந்த தண்ணீர் தான் நோயாளிக்கு வழங்கப்பட்டதா?
உ.பி.யில் உள்ள மஹாமரிஷி தேவராஹா பாபா மருத்துவ கல்லூரியில் 10 நாட்களுக்கும் மேலாக சடலம் கிடந்த நீர் தொட்டியில் இருந்து மாணவர்களுக்கும், வெளிநோயாளிகள் பிரிவு மற்றும் வார்டு கட்டிடங்களுக்கும் தண்ணீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
நீரில் இருந்து துர்நாற்றம் வீசியதால் தூய்மை பணியாளர்கள் ஐந்தாவது மாடியில் உள்ள தொட்டியை ஆய்வு செய்தபோது, உள்ளே சிதைந்த நிலையில் இருந்த ஓர் அடையாளம் தெரியாத சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்டது. சடலம் அகற்றப்பட்டு உடற்கூராய்வுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
 
இதையடுத்து, தேவரியா மாவட்ட ஆட்சியர் திவ்யா மிட்டல் விசாரணை அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டார். கல்லூரியின் முதல்வர் டாக்டர் ராஜேஷ் குமார் பர்ன்வால் தற்காலிகமாக பணியில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டு, புதிய பொறுப்பு முதல்வர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
 
பூட்டப்பட்டிருக்க வேண்டிய தொட்டி திறந்திருந்தது குறித்து, மாவட்ட ஆட்சியர் முதல்வரிடம் கேள்வி எழுப்பும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. தொட்டிக்கு சீல் வைக்கப்பட்டு, மாற்று நீர் விநியோக ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. தலைமை மேம்பாட்டு அதிகாரி தலைமையில் ஐந்து பேர் கொண்ட விசாரணைக் குழு அமைக்கப்பட்டு, இரண்டு நாட்களுக்குள் அறிக்கை சமர்ப்பிக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
 
கரூர் சம்பவத்தை காரணம் காட்டி ஜெகன்மோகன் ரெட்டி ரோடு ஷோவுக்கு தடை!

கரூர் சம்பவத்தை காரணம் காட்டி ஜெகன்மோகன் ரெட்டி ரோடு ஷோவுக்கு தடை!கரூரில் நடந்த கூட்டநெரிசல் சம்பவத்தை காரணம் காட்டி ஆந்திராவில் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி ரோடு ஷோவுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

சிறப்புப் புலனாய்வு குழுவுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும்: சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தவெக மேல்முறையீடு..!

சிறப்புப் புலனாய்வு குழுவுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும்: சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தவெக மேல்முறையீடு..!கரூர் துயர சம்பவம் குறித்து விசாரணை செய்ய சென்னை உயர்நீதிமன்றம் சிறப்பு குழுவை அமைத்துள்ள நிலையில், அந்த குழுவின் விசாரணைக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என தமிழக வெற்றி கழகத்தின் சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விடுமுறையை கழிக்க சென்ற இடத்தில் சோகம்.. திடீரென அணை திறக்கப்பட்டதால் 6 பேர் பலி..!

விடுமுறையை கழிக்க சென்ற இடத்தில் சோகம்.. திடீரென அணை திறக்கப்பட்டதால் 6 பேர் பலி..!விடுமுறையை சந்தோஷமாக கழிக்க சென்ற இடத்தில் ஏற்பட்ட சோக நிகழ்வில், கர்நாடகாவின் துமக்கூரு மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஆறு பேர், மார்கோனஹள்ளி அணையின் கீழ்ப் பகுதியில் திடீரென ஏற்பட்ட கடும் வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டனர். இந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மனைவி கொடுமை தாங்க முடியவில்லை.. ஃபேஸ்புக் லைவில் தற்கொலைக்கு முயன்ற இளைஞர்..!

மனைவி கொடுமை தாங்க முடியவில்லை.. ஃபேஸ்புக் லைவில் தற்கொலைக்கு முயன்ற இளைஞர்..!கர்நாடகாவில், தனது மனைவி மற்றும் அவரது உறவினர்களால் மனரீதியாக துன்புறுத்தப்படுவதாக குற்றம் சாட்டி, சால்மன் பாஷா என்ற கணவர் ஃபேஸ்புக் நேரலையின்போதே தற்கொலைக்கு முயன்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

6 வது ‘ஐ ஆம் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ’ விருதுகள்! முன்னாள் இராணுவ அதிகாரிகளை கௌரவித்த ஷரான் பிளை

6 வது ‘ஐ ஆம் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ’ விருதுகள்! முன்னாள் இராணுவ அதிகாரிகளை கௌரவித்த ஷரான் பிளைபாதுகாப்பு பகுப்பாய்வாளர்களாக மாறியிருக்கும் முன்னாள் இராணுவ அதிகாரிகளை கௌரவித்த ஷரான் பிளை – ன் 6 வது ‘ஐ ஆம் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ’ விருதுகள்

