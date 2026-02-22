லிவ்-இன் முறையில் வாழ்ந்த காதலியின் மர்ம உறுப்பில் சானிடைசரை ஊற்றி தீ வைத்த காதலன்.. அதிர்ச்சி சம்பவம்..!
குருகிராமில் வசிக்கும் திரிபுராவை சேர்ந்த 19 வயது இளம்பெண், தனது லிவ்-இன் பார்ட்னர் சிவம் என்பவரால் கொடூரமான முறையில் தாக்கப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
2025 செப்டம்பரில் டேட்டிங் ஆப் மூலம் அறிமுகமான சிவம் மற்றும் இளம்பெண் ஒருவரும் சில நாட்கள் ஒன்றாக வசித்து வந்தனர். கடந்த பிப்ரவரி 19 அன்று திருமண திட்டம் குறித்து ஏற்பட்ட வாக்குவாதத்தின் போது, சிவம் அந்த பெண்ணின் மர்ம உறுப்புகளில் சானிடைசரை ஊற்றி தீ வைத்துள்ளார்.
அதோடு நிற்காமல், மெட்டல் பாட்டிலால் தலையில் தாக்கியும், கத்தியால் குத்தியும் சித்ரவதை செய்துள்ளார். இந்த தாக்குதல் தொடர்ந்து மூன்று நாட்களாக நீடித்ததாகவும், திருமண ஆசை காட்டி அப்பெண்ணை கட்டாயப்படுத்தியதாகவும் கூறப்படுகிறது.
பாதிக்கப்பட்ட இளம்பெண் தற்போது டெல்லி சஃப்தர்ஜங் மருத்துவமனையில் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இது குறித்து அப்பெண்ணின் தாய் அளித்த புகாரின் பேரில், காவல்துறையினர் சிவத்தை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். கற்பழிப்பு மற்றும் கொலை முயற்சி பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டுமென தாய் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். தற்போது தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
Edited by Siva