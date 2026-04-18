சனி, 18 ஏப்ரல் 2026
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  தேசியச் செய்திகள்
பெண்களுக்கான 33 சதவீத இட ஒதுக்கீடு மசோதா தோல்வி.. 3ல் 2 பங்கு பெரும்பான்மை இல்லை..!

நாடாளுமன்ற மக்களவையில் பெண்களுக்கான 33 சதவீத இட ஒதுக்கீடு தொடர்பான அரசியலமைப்பு மசோதா, 2026 போதிய ஆதரவு கிடைக்காததால் தோல்வியடைந்தது. இந்த மசோதா நிறைவேற மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மை தேவைப்பட்ட நிலையில், அரசுக்கு தேவையான ஆதரவு கிடைக்கவில்லை. வாக்கெடுப்பில் மசோதாவிற்கு ஆதரவாக 298 வாக்குகளும், எதிராக 230 வாக்குகளும் பதிவாகின.
 
இந்த மசோதாவானது மக்களவை இடங்களின் எண்ணிக்கையை 543-லிருந்து சுமார் 816-ஆக உயர்த்தும் தொகுதி மறுவரையறை நடவடிக்கையுடன் இணைக்கப்பட்டிருந்தது. இதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன. இது பெண்களுக்கான இட ஒதுக்கீடு மசோதா அல்ல என்றும், இந்தியாவின் தேர்தல் வரைபடத்தை ஆளுங்கட்சிக்கு சாதகமாக மாற்ற முயற்சிக்கும் ஒரு தந்திரம் என்றும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி விமர்சித்தார். சாதி வாரி கணக்கெடுப்பை தவிர்க்கவே அரசு இவ்வாறு செய்கிறது என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டினார்.
 
பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா ஆகியோர், தொகுதி மறுவரையறையால் தென்னிந்திய மாநிலங்களுக்கு எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படாது என உறுதி அளித்தும் எதிர்க்கட்சிகள் மசோதாவை ஆதரிக்கவில்லை. 
 
மசோதா தோல்வியடைந்ததை தொடர்ந்து, எதிர்க்கட்சிகள் நாட்டின் 'நாரி சக்தி'யை அவமதித்துவிட்டதாக பாஜக குற்றம் சாட்டியுள்ளது. அதேசமயம், அரசியலமைப்பை காப்பதற்கான ஒரு பெரிய வெற்றி இதுவென 'இந்தியா' கூட்டணித் தலைவர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.
 
பெண்களுக்கான 33 சதவீத இட ஒதுக்கீடு மசோதா தோல்வி.. 3ல் 2 பங்கு பெரும்பான்மை இல்லை..!

பெண்களுக்கான 33 சதவீத இட ஒதுக்கீடு மசோதா தோல்வி.. 3ல் 2 பங்கு பெரும்பான்மை இல்லை..!நாடாளுமன்ற மக்களவையில் பெண்களுக்கான 33 சதவீத இட ஒதுக்கீடு தொடர்பான அரசியலமைப்பு மசோதா, 2026 போதிய ஆதரவு கிடைக்காததால் தோல்வியடைந்தது. இந்த மசோதா நிறைவேற மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மை தேவைப்பட்ட நிலையில், அரசுக்கு தேவையான ஆதரவு கிடைக்கவில்லை. வாக்கெடுப்பில் மசோதாவிற்கு ஆதரவாக 298 வாக்குகளும், எதிராக 230 வாக்குகளும் பதிவாகின.

