புதன், 14 ஜனவரி 2026
Written By Siva
Last Updated : புதன், 14 ஜனவரி 2026 (08:47 IST)

திடீரென டெல்லி வந்த சீன பிரமுகர்கள்.. ஆர்.எஸ்.எஸ் தலைமை அலுவலகத்தில் முக்கிய ஆலோசனையா?

இந்திய அரசியலில் ஒரு முக்கிய நிகழ்வாக, புது தில்லியில் உள்ள ஆர்எஸ்எஸ் அலுவலகத்தில் அதன் பொதுச்செயலாளர் தத்தாத்ரேய கொசபலேவை சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் உயர்மட்ட பிரதிநிதிகள் குழுவினர் சந்தித்து பேசினர். தேசியவாதம் மற்றும் கம்யூனிசம் என நேர் எதிர் துருவங்களாக கருதப்படும் இந்த இரு அமைப்புகளின் சந்திப்பு, அரசியல் அரங்கில் பெரும் அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
சீன தரப்பில் விடுக்கப்பட்ட கோரிக்கையை ஏற்று, சுமார் ஒரு மணி நேரம் நடைபெற்ற இந்த சந்திப்பு முற்றிலும் 'மரியாதை நிமித்தமானது' என ஆர்எஸ்எஸ் தரப்பில் விளக்கமளிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த சந்திப்பிற்கு முன்னதாக, சீன இணையமைச்சர் சன் ஹையான் தலைமையிலான குழுவினர் பாஜக தலைமையகத்திற்கு சென்று கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் அருண் சிங் உள்ளிட்டோரை சந்தித்தனர். உலகின் இரண்டு மிகப்பெரிய அரசியல் கட்சிகளுக்கு இடையிலான ஆலோசனையாக இது பார்க்கப்படுகிறது. 
 
இந்த சந்திப்பு குறித்து கருத்து கூறியுள்ள பாஜக, இரு நாடுகளுக்கும் இடையே நேரடி விமானப் போக்குவரத்து மற்றும் வர்த்தக உறவுகள் மீண்டும் சீராகி வருவதன் ஒரு பகுதியாகவே இந்த வெளிப்படையான சந்திப்புகள் அமைந்துள்ளன என்று தெரிவித்துள்ளது.
 
Edited by Siva

ஜனநாயகனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் ராகுல்!.. தவெகவுடன் காங்கிரஸ் கூட்டணி உறுதியாகுமா?...

ஜனநாயகனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் ராகுல்!.. தவெகவுடன் காங்கிரஸ் கூட்டணி உறுதியாகுமா?...காங்கிரஸ் கட்சியை பொறுத்தவரை கடந்த பல வருடங்களாகவே தமிழகத்தில் திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்தித்து வருகிறது .

திமுக மாவட்ட செயலாளர் கூட்டம் - தேதியை அறிவித்த துரைமுருகன்!..

திமுக மாவட்ட செயலாளர் கூட்டம் - தேதியை அறிவித்த துரைமுருகன்!..2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கிவரும் நிலையில் தமிழக அரசியல் கட்சிகள் சுறுசுறுப்பாக செயல்பட துவங்கியிருக்கின்றன.

இன்னைக்கு காலையிலதான வந்தாரு!.. அதுக்குள்ள அடுத்த சம்மனா?!.. சிபிஐ அதிரடி!...

இன்னைக்கு காலையிலதான வந்தாரு!.. அதுக்குள்ள அடுத்த சம்மனா?!.. சிபிஐ அதிரடி!...தவெக தலைவர் விஜய் கரூருக்கு சென்றிருந்தபோது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ அதிகாரிகள் கடந்த சில மாதங்களாக விசாரணை செய்து வருகிறார்கள்.

சிபிஐ விசாரணையில் நடந்தது என்ன?.. அடுத்த விசாரணை எப்போது?.. தவெக நிர்மல் குமார் பேட்டி!..

சிபிஐ விசாரணையில் நடந்தது என்ன?.. அடுத்த விசாரணை எப்போது?.. தவெக நிர்மல் குமார் பேட்டி!..கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக தவெக தலைவர் விஜய் நேற்று காலை டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்திற்கு நேரில் சென்று வாக்குமூலம் அளித்தார்.

பெற்றோரை கைவிட்டால் சம்பளத்தில் 15% கட்! அரசு ஊழியர்களுக்கு முதல்வர் அதிரடி எச்சரிக்கை!

பெற்றோரை கைவிட்டால் சம்பளத்தில் 15% கட்! அரசு ஊழியர்களுக்கு முதல்வர் அதிரடி எச்சரிக்கை!பெற்றோரை கவனிக்காமல் கைவிடும் அரசு ஊழியர்களுக்கு எதிராக தெலங்கானா முதலமைச்சர் ஏ. ரேவந்த் ரெட்டி மிகக் கடுமையான எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளார்.

