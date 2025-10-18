அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பள பாக்கி.. முதலமைச்சருக்கு சம்பள உயர்வா? பாஜக கண்டனம்..!
ஹிமாச்சலப் பிரதேசத்தில், தீபாவளிக்கு சில நாட்களுக்கு முன், அமைச்சர்கள் மற்றும் எம்எல்ஏ-க்கள் உட்பட பல உயர்மட்ட தலைவர்களின் சம்பளம் 24% உயர்த்தப்பட்டுள்ளது, இது கடுமையான சர்ச்சையைக் கிளப்பியுள்ளது. சுமார் 45,000 அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் தாமதமாகி, விலைவாசி உயர்வால் மக்கள் தவிக்கும் நிலையில், காங்கிரஸ் அரசின் இந்த முடிவை பாஜக கடுமையாக சாடியுள்ளது.
பாஜக செய்தித் தொடர்பாளர் ஷெஹ்சாத் பூனாவாலா, இதை சுகு தலைமையிலான அரசின் "காங்கிரஸின் கட்டாகட் மாடல்" என்று வர்ணனை செய்தார். "ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்க முடியவில்லை, ஆனால் முதலமைச்சரும் எம்எல்ஏ-க்களும் தங்கள் சம்பளத்தை 24% உயர்த்திக் கொள்கிறார்களா? இதுதான் காங்கிரஸின் மோசமான மாடல். போலியான வாக்குறுதிகளை அளித்து, விலையை உயர்த்தி, சம்பளத்தை தாமதப்படுத்தி, தங்களுக்கு அதிக பணத்தை கொடுக்கிறார்கள்," என்று அவர் குற்றம் சாட்டினார்.
சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட மசோதாக்களின் அடிப்படையில், ஆளுநரின் ஒப்புதலுக்கு பிறகு அக்டோபர் 14 முதல் இந்த சம்பள உயர்வு அமலுக்கு வந்துள்ளது. இதன் மூலம், முதலமைச்சரின் மாதச் சம்பளம் ரூ.3.50 லட்சம் வரையும், எம்எல்ஏ-க்களின் சம்பளம் ரூ.2.80 லட்சம் வரையும் உயர்ந்துள்ளது. மேலும், முன்னாள் எம்எல்ஏ-க்களுக்கான ஓய்வூதியமும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. காங்கிரஸ் அரசு வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாமல், அரசு சொத்துக்களை விற்பதாகவும் பூனாவாலா விமர்சித்தார்.
Edited by Mahendran