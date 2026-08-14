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  4. High Security Alert in Delhi After Bomb Threats Target Key Establishments Ahead of Independence Day
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Friday, 14 August 2026 (16:14 IST)

நாளை சுதந்திர தினம்.. இன்று டெல்லி ஐகோர்ட், செங்கோட்டை, ஏர்போர்ட்டுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்...

டெல்லி வெடிகுண்டு மிரட்டல்
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (16:14 IST)
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சுதந்திர தின கொண்டாட்டங்களை ஒட்டி, டெல்லி விமான நிலையம், டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் செங்கோட்டை உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
ஆகஸ்ட் 15 அன்று குண்டுவெடிப்பு நிகழும் என்று மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டதை அடுத்து, பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஜாம் நகர் ஹவுஸ், சாகெட் டி.எம் அலுவலகம் மற்றும் இந்திரா காந்தி சர்வதேச விமான நிலையத்தின் முனையம் 3 போன்ற இடங்களுக்கும் மிரட்டல் அழைப்புகள் வந்தன. எனினும், தீவிர சோதனைக்குப் பிறகு இதுவரை சந்தேகத்திற்கிடமான எந்த பொருளும் கண்டெடுக்கப்படவில்லை என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
 
1984 சீக்கிய கலவரம் தொடர்பான வழக்குகளில் நீதி வழங்கப்படவில்லை என்று அந்த அச்சுறுத்தல் மின்னஞ்சல் குற்றம்சாட்டியதுடன், டெல்லியை காலிஸ்தான் பகுதியாக மாற்றுவது குறித்தும் குறிப்பிட்டிருந்தது. பாகிஸ்தானை தளமாகக் கொண்ட பயங்கரவாத அமைப்புகள் மற்றும் காலிஸ்தான் ஆதரவு அமைப்புகளிடமிருந்து அச்சுறுத்தல்கள் இருப்பதாக உளவுத்துறை எச்சரித்துள்ளது. 
 
இதன் காரணமாக, இந்திய முஜாகிதீன், அல்-கொய்தா மற்றும் காலிஸ்தான் குழுக்களைச் சேர்ந்த 19 மோஸ்ட் வான்டெட் பயங்கரவாதிகளின் புகைப்படங்கள் டெல்லியின் பல்வேறு பகுதிகளில் பொதுமக்களின் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன. சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக டெல்லி காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
 
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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