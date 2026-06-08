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Last Updated : Monday, 8 June 2026 (08:47 IST)

இமயமலை பனிச்சிகரங்கள், பசுமை பள்ளத்தாக்குகள் வழியே செல்லும் ரயில்.. இன்று முதல் மீண்டும் தொடக்கம்...

பொம்மை ரயில்
Publish: Mon, 8 Jun 2026 (08:45 IST) Updated: Mon, 8 Jun 2026 (08:47 IST)
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கடந்த 2022-ம் ஆண்டு ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளப்பெருக்கால் சக்கி பாலம் சேதமடைந்ததை அடுத்து, பதான்கோட் - ஜோகிந்தர்நகர் இடையிலான வரலாற்று சிறப்புமிக்க ரயில் சேவை தற்காலிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருந்தது. தற்போது சுமார் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, இந்த இமயமலை குறுகிய பாதை ரயில் சேவை மீண்டும் வெற்றிகரமாக தொடங்கப்பட்டுள்ளது. 
 
1929-ம் ஆண்டு ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக்காலத்தில் தொடங்கப்பட்ட 164 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள இந்த காங்ரா பள்ளத்தாக்கு ரயில் பாதை, பஞ்சாபின் பதான்கோட்டிலிருந்து தொடங்கி இமாச்சல பிரதேசத்தின் பசுமையான பள்ளத்தாக்குகள் மற்றும் தேயிலை தோட்டங்கள் வழியாக பயணிக்கிறது.
 
பிரபலமான கால்கா-சிம்லா ரயிலை போலன்றி, இப்பாதை செங்குத்தான மலைகளுக்கு பதிலாக, தவுலாதர் மலைத்தொடரின் பனிச்சிகரங்களுக்குக் கீழே, சமவெளிகள் மற்றும் நதி பள்ளத்தாக்குகள் வழியாக இதமாக நகர்கிறது. இப்பயணத்தில் 900-க்கும் மேற்பட்ட பாலங்கள் இருந்தாலும், மிகக்குறைந்த எண்ணிக்கையிலான சுரங்கப்பாதைகளே உள்ளன.
 
தற்போது இந்த வழித்தடத்தை அகலப்பாதையாக மாற்றுவதற்கான கள ஆய்வுகள் நடந்து வருவதாக மார்ச் 2026-ல் ரயில்வே அமைச்சகம் நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது. எனினும், தற்போதைக்கு இந்த பழமையான ரயில் தனது பழைய எழிலுடன் மீண்டும் வலம் வரத் தொடங்கியுள்ளது. கூட்ட நெரிசலற்ற அமைதியான சூழலில் இமயமலையின் இயற்கை அழகை ரசிக்க விரும்பும் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு இப்பயணம் ஒரு சிறந்த தேர்வாகும்.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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