ஞாயிறு, 21 டிசம்பர் 2025
Written By Siva

இறந்த 4 மாத குழந்தையை கட்டப்பையில் தூக்கி சென்ற அவலம்.. மருத்துவமனையின் அலட்சியமா?

ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் சைபாஸாவில் உள்ள சதார் அரசு மருத்துவமனையில், போதிய வாகன வசதி செய்து தராததால் உயிரிழந்த பிஞ்சு குழந்தையின் உடலைப் பையில் வைத்து சுமந்து சென்ற மனிதநேயமற்ற சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. 
 
பால்ஜோரி கிராமத்தை சேர்ந்த டிம்பா சதோம்பா என்பவரது 4 மாத குழந்தை சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தது. உடலை ஊருக்கு எடுத்துச் செல்ல ஆம்புலன்ஸ் கோரியும் மருத்துவமனை நிர்வாகம் பல மணி நேரம் அலட்சியப்படுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.
 
கையில் போதிய பணமில்லாத நிலையில், வேறு வழியின்றி ரூ. 20-க்கு ஒரு பிளாஸ்டிக் கட்டப்பையை வாங்கி, அதற்குள் குழந்தையின் உடலை மறைத்து வைத்து பேருந்து மூலம் ஊருக்கு எடுத்து சென்றுள்ளனர். இந்த அவலம் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி நாடு முழுவதும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
 
மருத்துவமனை நிர்வாகம் ஆம்புலன்ஸ் வரும் வரை காத்திருக்க அறிவுறுத்தியதாக கூறி தப்பிக்க முயன்றாலும், ஏழை குடும்பத்தின் வலியை கண்டு கொள்ளாதது பெரும் விமர்சனத்திற்கு உள்ளானது. இச்சம்பவம் குறித்து உரிய விசாரணை நடத்தி கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் உறுதியளித்துள்ளார்.
 
Edited by Siva

காந்தி பெயரை திட்டத்தில் இருந்து நீக்கிய மத்திய அரசு.. அதே பெயரில் திட்டம் தொடங்கிய மம்தா பானர்ஜி

காந்தி பெயரை திட்டத்தில் இருந்து நீக்கிய மத்திய அரசு.. அதே பெயரில் திட்டம் தொடங்கிய மம்தா பானர்ஜிமத்திய அரசு மகாத்மா காந்தியின் பெயரில் இருந்த திட்டத்தின் பெயரை மாற்றிய நிலையில், அதே காந்தி பெயரில் மற்றொரு புதிய திட்டத்தை மேற்குவங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி தொடங்கி இருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விஜய் - செங்கோட்டையன் நடத்திய ரகசிய ஆலோசனை: புஸ்ஸி ஆனந்த் இல்லாததால் பரபரப்பு

விஜய் - செங்கோட்டையன் நடத்திய ரகசிய ஆலோசனை: புஸ்ஸி ஆனந்த் இல்லாததால் பரபரப்புதமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், அக்கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகியான செங்கோட்டையனுடன் ரகசிய ஆலோசனை நடத்திய தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த ஆலோசனையின் போது கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் உடன் இல்லை என்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

700 பில்லியன் டாலர் சொத்து: உலக வரலாற்றில் புதிய சாதனை படைத்த எலான் மஸ்க்

700 பில்லியன் டாலர் சொத்து: உலக வரலாற்றில் புதிய சாதனை படைத்த எலான் மஸ்க்பிரபல தொழிலதிபர் எலான் மஸ்க் அவர்களின் சொத்து மதிப்பு 700 பில்லியன் டாலர்களை கடந்துள்ள நிலையில், உலக வரலாற்றில் இந்த சாதனையை படைத்த முதல் நபர் என்ற பெருமையை அவர் பெற்றுள்ளார். தற்போது எலான் மஸ்க்கின் மொத்த சொத்து மதிப்பு 749 பில்லியன் அமெரிக்க டாலராக உயர்ந்துள்ளது.

சிரஞ்சீவியாக இருக்க போகிறாரா? பவன் கல்யாண் ஆக இருக்க போகிறாரா? விஜய்க்கு தமிழருவி மணியன் கேள்வி..!

சிரஞ்சீவியாக இருக்க போகிறாரா? பவன் கல்யாண் ஆக இருக்க போகிறாரா? விஜய்க்கு தமிழருவி மணியன் கேள்வி..!தேர்தல் அரசியலில் சிரஞ்சீவி போல் விஜய் இருக்க விரும்புகிறாரா அல்லது பவன் கல்யாண் போல் புத்திசாலித்தனமாக இருக்க விரும்புகிறாரா என்ற கேள்வியை தமிழருவி மணியன் எழுப்பியிருப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திமுகவுக்கு சாவு மணி அடிச்சாச்சி!.. மத்திய அமைச்சர் எல்.முருகன் ஆவேசம்!...

திமுகவுக்கு சாவு மணி அடிச்சாச்சி!.. மத்திய அமைச்சர் எல்.முருகன் ஆவேசம்!...திருப்பரங்குன்றத்தின் மலையில் ஒரிடடத்தில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என இந்து முன்னணி கட்சியினரும், பாஜகவினரும் சில நாட்களுக்கு முன்பு போராட்டம் நடத்தினர்.

