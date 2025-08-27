புதன், 27 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 27 ஆகஸ்ட் 2025 (13:15 IST)

திருமணத்திற்கு மணமக்களின் பெற்றோர் சம்மதம் கட்டாயம்.. புதிய சட்டம் இயற்ற பாஜக எம்.எல்.ஏ வலியுறுத்தல்..!

திருமணத்திற்கு முன்பு, ஆண் மற்றும் பெண் இரு பாலருக்கும் பெற்றோரின் அனுமதி கட்டாயம் என்ற ஒரு புதிய சட்டத்தை இயற்ற வேண்டும் என்று ஹரியானா மாநில பாஜக எம்எல்ஏ ராம் குமார் கௌதம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். இது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
சண்டிகர் சட்டமன்றத்தில் பேசிய ராம் குமார் கௌதம், "இப்போது நிறைய பிள்ளைகள் வீட்டை விட்டு ஓடி போகிறார்கள். பின்னர், சில பெற்றோர்கள் தற்கொலை செய்து கொள்ளும் நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள். எனவே, திருமணத்திற்கு முன் பெற்றோரின் அனுமதி கட்டாயமாக்கப்பட வேண்டும். இதற்காக அரசு ஒரு புதிய சட்டத்தை இயற்ற வேண்டும்" என்று கோரிக்கை விடுத்தார்.
 
அவருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நேரம் முடிந்தவுடன், சபாநாயகர் ஹர்விந்தர் கல்யாண் அவரை அமருமாறு கேட்டுக் கொண்டார். இருப்பினும், கௌதம் தொடர்ந்து பேச முற்பட்டார். அப்போது சபாநாயகர், "இதற்கு மேல் நீங்கள் எதாவது கூற விரும்பினால், அதற்கான அறிவிப்பை கொடுங்கள். அதன்படி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்று கூறி அவரை தடுத்து நிறுத்தினார்.
 
ராம் குமார் கௌதம், 2024 ஹரியானா சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு முன்பு ஜனநாயக் ஜனதா கட்சியில் இருந்து பாஜகவுக்கு மாறியவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Siva

கள்ளக்காதலில் ஈடுபட்ட ஆசை மகள்! அடித்துக் கொன்று கிணற்றில் வீசிய தந்தை! - மும்பையில் அதிர்ச்சி!

கள்ளக்காதலில் ஈடுபட்ட ஆசை மகள்! அடித்துக் கொன்று கிணற்றில் வீசிய தந்தை! - மும்பையில் அதிர்ச்சி!மகாராஷ்டிராவில் கள்ளக்காதலில் ஈடுபட்ட பெண்ணையும், கள்ளக்காதலனையும் தந்தையே கொலை செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மீண்டும் ரூ.75,000ஐ தாண்டிய தங்கம் விலை.. இன்னும் உயர வாய்ப்பு என தகவல்..!

மீண்டும் ரூ.75,000ஐ தாண்டிய தங்கம் விலை.. இன்னும் உயர வாய்ப்பு என தகவல்..!தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வந்த நிலையில், இன்று அதன் விலை மீண்டும் உயர்ந்துள்ளது. ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை 35 ரூபாய் அதிகரித்து, ஒரு சவரன் தங்கத்தின் விலை 280 ரூபாய் அதிகரித்துள்ளது. இந்த விலை உயர்வு, நகை வாங்க திட்டமிட்டிருந்த பொதுமக்களுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது.

நெல்லை வருகிறார் பிரியங்கா காந்தி.. செல்வப்பெருந்தகை அறிவிப்பு.. என்ன காரணம்?

நெல்லை வருகிறார் பிரியங்கா காந்தி.. செல்வப்பெருந்தகை அறிவிப்பு.. என்ன காரணம்?மக்களவை தேர்தல்களில் வாக்காளர் பட்டியலில் ஏற்பட்ட முறைகேடுகளை எதிர்த்தும், 'வாக்குத் திருட்டை' மக்கள் மத்தியில் கொண்டு செல்லும் வகையிலும், திருநெல்வேலியில் வருகிற செப்டம்பர் 7 ஆம் தேதி ஒரு மாபெரும் விளக்க மாநாடு நடைபெற உள்ளது. தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை இந்த மாநாட்டிற்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளார். இந்த மாநாட்டில் காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி பங்கேற்க வாய்ப்புள்ளது என்றும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இன்று முதல் 50% வரி அமல்.. டிரம்ப் போனை 4 முறை எடுக்க மறுத்த மோடி.. என்ன நடக்கிறது?

இன்று முதல் 50% வரி அமல்.. டிரம்ப் போனை 4 முறை எடுக்க மறுத்த மோடி.. என்ன நடக்கிறது?அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்பின் அழைப்பை பிரதமர் நரேந்திர மோடி 4 முறை நிராகரித்து உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. குறிப்பாக, கடந்த சில நாட்களில் டிரம்ப் நான்கு முறை மோடியை தொடர்பு கொள்ள முயற்சித்ததாகவும், ஆனால் மோடி தரப்பிலிருந்து எந்த பதிலும் கிடைக்கவில்லை என்றும் ஜெர்மன் ஊடகம் ஒன்று தெரிவித்துள்ளது. இது இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான வர்த்தக பதற்றத்தின் உச்சகட்டத்தை உணர்த்துகிறது.

விநாயகர் சதுர்த்தி சிலைகள்; ட்ரெண்டாகும் ஆபரேஷன் சிந்தூர் விநாயகர்!

விநாயகர் சதுர்த்தி சிலைகள்; ட்ரெண்டாகும் ஆபரேஷன் சிந்தூர் விநாயகர்!இன்று விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாடப்படும் நிலையில் ஆபரேஷன் சிந்தூர் விநாயகர் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com