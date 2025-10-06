திங்கள், 6 அக்டோபர் 2025
Written By Siva
திங்கள், 6 அக்டோபர் 2025 (08:47 IST)

ரெளடியின் வாடகை அறையில் பாதி எரிந்த நிலையில் சடலம் மீட்பு; கொலையா? அதிர்ச்சி சம்பவம்..

ரெளடியின் வாடகை அறையில் பாதி எரிந்த நிலையில் சடலம் மீட்பு; கொலையா? அதிர்ச்சி சம்பவம்..
கேரள மாநிலம் திருச்சூர் மாவட்டத்தில் உள்ள சௌவன்னூர் பகுதியில், வாடகைக்கு எடுக்கப்பட்ட ஒரு அறையில் இருந்து பாதி எரிந்த நிலையில் ஒரு சடலத்தை காவல்துறை மீட்டது, இதனால் அது கொலையாக இருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் வலுத்துள்ளது. உயிரிழந்தவர் யார் என்பது இதுவரை அடையாளம் காணப்படவில்லை என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
 
அந்த அறை 'சன்னி' என்ற நபரால் வாடகைக்கு எடுக்கப்பட்டிருந்தது என்றும், அவர் பிரபல குற்ற பின்னணி கொண்டவர் என்றும், காலை முதல் அவர் காணாமல் போயுள்ளார் என்றும் கூறப்படுகிறது.
 
அந்த அறையிலிருந்து புகை வருவதை கவனித்த கட்டிடத்தின் குடியிருப்பாளர்கள், குன்னங்குளம் காவல்துறைக்கு புகார் அளித்துள்ளனர். உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த காவல்துறை மற்றும் தீயணைப்புத் துறையினர் தீயை அணைத்தனர். தீ முழுமையாக அணைக்கப்பட்ட பின்னர், அறைக்குள் பாதியளவு எரிந்த நிலையில் சடலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
 
"இது கொலையாக இருக்கலாம் என்று நாங்கள் சந்தேகிக்கிறோம். ஆனால், விசாரணை மற்றும் பிரேத பரிசோதனைக்கு பின்னரே உறுதியான தகவலை தெரிவிக்க முடியும்," என்று ஒரு காவல்துறை அதிகாரி கூறினார்.
 
மேலும், தீ விபத்துக்கான காரணம் மற்றும் பிற சூழ்நிலைகளை கண்டறிய தடயவியல் நிபுணர்கள் அறையை ஆய்வு செய்வார்கள் என்று காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
 
Edited by Siva
 

