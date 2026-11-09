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Written By SIVA SIVA

இந்தியாவில் 5-டோர் பிரிட்ஜ் அறிமுகம்: விலை ரூ.2.60 லட்சம்...

ஹேயர் பிரிட்ஜ்
Written By: SIVA
Updated: Mon, 9 Nov 2026 (07:06 IST)
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ஹேயர் அப்ளையன்சஸ் இந்தியா  நிறுவனம் தனது அதிநவீன மற்றும் சொகுசு வசதிகள் கொண்ட 'இன்-விஸ்டா 5-டோர் சைடு-பை-சைடு' ரெஃப்ரிஜிரேட்டரை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் விலை ரூ.2,59,990 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த பிரிட்ஜ் நவீன சமையலறை வடிவமைப்பிற்கு ஏற்ப பக்கவாட்டில் இடைவெளிஎதுவும் இன்றி கச்சிதமாகப் பொருந்தும் வகையில் 'ஃப்ரீ பில்ட்-இன்'  தொழில்நுட்பத்துடன் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது 'ஆர்னேட் பிளாக்' கல் அமைப்பிலான பிரீமியம் தோற்றத்தைக் கொண்டுள்ளது.
 
முக்கிய அம்சங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்கள்:
 
5-டோர், 5-மண்டல சேமிப்பு: இதில் குடும்ப தேவைகளுக்கான 12 பிரிவுகள் மற்றும் 5 பிரத்யேக சேமிப்பு மண்டலங்கள் உள்ளன.
 
மேஜிக் கன்வெர்ட்டிபிள் மண்டலம்: 66 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட இந்த மண்டலத்தின் வெப்பநிலையை -20°C முதல் +5°C வரை தேவைக்கேற்ப மாற்றியமைக்க முடியும்.
 
எம்.ஆர்.ஏ ஃப்ரெஷ் தொழில்நுட்பம் : காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களில் ஈர்ப்பதத்தைத் தக்கவைத்து, அவற்றின் புத்துணர்ச்சியை 2 முதல் 6 மடங்கு வரை கூடுதல் நாட்களுக்குப் பாதுகாக்கிறது.
 
பாட்டம் கூலிங் மற்றும் ஏபிடி புரோ : அதிவேகக் காற்றுச் சுழற்சி மூலம் பனி உருவாவதைத் தடுப்பதோடு, தானியங்கி முறையில் கிருமிநாசினி சுழற்சியையும் மேற்கொள்கிறது.
 
ஹேயர் நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மற்றும் முன்னணி சில்லறை விற்பனையகங்கள் மூலம் வாடிக்கையாளர்கள் இதைப் பெறலாம்.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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