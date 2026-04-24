உடற்பயிற்சி செய்யும்போது திடீர் மயக்கம்.. தாயின் துரிதமான முடிவால் உயிர் பிழைத்த இளைஞர்..!
நாக்பூரை சேர்ந்த 23 வயது இளைஞர் ஓம் போயர், உடற்பயிற்சி கூடத்தில் தீவிரமாக உடற்பயிற்சியில் ஈடுபட்டார். "தோல்விகள் பல கண்டாலும், வெற்றி பெறும் வரை முயற்சிப்பேன்" என்று சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்ட சில மணி நேரங்களிலேயே, அவர் வீட்டில் மயங்கி விழுந்தார். அவரது தாய் ஆர்த்தி போயர் ஒரு செவிலியர் என்பதால், தன் மகனுக்கு பக்கவாதம் அல்லது மூளை ரத்தக் கசிவு ஏற்பட்டிருப்பதை உடனடியாக கண்டறிந்தார்.
மருத்துவ ரீதியாக 'கோல்டன் ஹவர்' எனப்படும் முதல் 3 முதல் 4 மணி நேரத்திற்குள் அவர் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். பரிசோதனையில் அவரது மூளையில் ரத்த உறைவு இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.
மருத்துவர்கள் 'மெக்கானிக்கல் த்ரோம்பெக்டோமி' என்ற நவீன சிகிச்சை மூலம் அந்த ரத்த உறைவை அகற்றினர். தாயின் துரிதமான முடிவால், ஓம் போயர் நலமுடன் வீடு திரும்பினார்.
இந்த சம்பவம், நமது உடல் திறனை தாண்டி அல்லது முறையான நிபுணர் வழிகாட்டுதல் இன்றி கடுமையான உடற்பயிற்சி செய்வதால் ஏற்படும் ஆபத்துகளை உணர்த்துகிறது. மூளையில் உள்ள ரத்த நாளங்கள் வெடித்து ரத்தம் கசிவதால் உடல் உறுப்புகள் செயலிழக்கக் கூடும். ஆனால், சரியான நேரத்தில் மருத்துவ உதவி கிடைத்தால், பக்கவாதம் போன்ற பாதிப்புகளில் இருந்து முழுமையாக மீள முடியும் என்பதற்கு இந்த சம்பவம் ஒரு சிறந்த உதாரணம்.
