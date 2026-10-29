மிருகக்காட்சிச்சாலைக்கு கணவருடன் சென்ற 18 வயது பெண் மாயம்.. 20 நாட்களுக்கு பின் நடந்த ஆச்சரியம்...
மத்தியப் பிரதேசம் குவாலியர் மிருகக்காட்சிச்சாலைக்கு வந்த திருமணமாகிய 18 வயது இளம் பெண் ஒருவர் மாயமான சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், 20 நாட்களுக்கு பிறகு காவல்துறையினரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளார்.
சிசிவிகேமரா பதிவுகளை கொண்டு விசாரணை நடத்தப்பட்டபோது, அப்பெண் மற்றொருவருடன் மோட்டார் சைக்கிளில் செல்வது கண்டறியப்பட்டது. இதனால் தன் மனைவி கள்ளத்தொடர்பு காரணமாக ஓடிப்போய்விட்டதாக கணவர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.
ஆனால், தான் வழிமாறி சென்றதால் அடையாளம் தெரியாத நபரிடம் லிப்ட் கேட்டு சென்றதாக அந்த பெண் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார். அப்பெண் பாதுகாப்பாக மீட்கப்பட்டாலும், அவர் யாருடைய வற்புறுத்தலுமின்றி சுயமாகவே சென்றுள்ளதால் நீதிமன்றத்தில் அவரது வாக்குமூலம் பதிவு செய்யப்படும் என்று காவல்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
மேலும், அந்த நபர் மீதுள்ள குற்றச்சாட்டுகள் குறித்தும் தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.