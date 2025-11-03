திங்கள், 3 நவம்பர் 2025
காதலி, மனைவி இருவரையும் கொன்று ஒரே இடத்தில் புதைத்த கொடூரன்.. அதிர்ச்சி சம்பவம்..

குஜராத், நவ்சாரி தேசிய நெடுஞ்சாலை அருகே உள்ள பாழடைந்த அரிசி ஆலையில், காதலி ரியாவின் சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்ட வழக்கில், ஃபைசல் பதான் என்பவர் இன்று கைது செய்யப்பட்டார்.
 
சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் கைது செய்யப்பட்ட பதான், ரியாவுடன் பண பரிவர்த்தனை தகராறில் கொலை செய்ததாக ஒப்புக்கொண்டார்.
 
விசாரணையின்போது, பதான் மேலும் ஒரு அதிர்ச்சி தகவலை வெளியிட்டார்: தனது மனைவி சுஹானாவையும் மூன்று மாதங்களுக்கு முன் அதே இடத்தில் கொலை செய்து, உடலை வீசியதாக அவர் ஒப்புக்கொண்டார். சுஹானா குடும்பத்தினர் திருமணத்தை ஏற்காததால், இருவரும் பிரிந்து வாழ்ந்து வந்தனர். பதான் அவரை சந்திக்க வரவழைத்து கொலை செய்துள்ளார்.
 
பதான் கொடுத்த தகவலின் பேரில், காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்தில் சோதனையிட்டபோது ஒரு எலும்பு கூடு கண்டெடுக்கப்பட்டது. இது சுஹானாவின் உடல் தானா என்பதை உறுதிப்படுத்த தடயவியல் சோதனைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. ஃபைசல் பதான் மீது மனைவி மற்றும் காதலி கொலைக்காக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
