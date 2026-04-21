திருமண விருந்து சாப்பிட்ட 400 பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதி.. பெரும் பரபரப்பு..!
குஜராத் மாநிலம் தாஹோத் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற ஒரு திருமண விழாவில், உணவு நச்சுத்தன்மை ஏற்பட்டதில் 400-க்கும் மேற்பட்டோர் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு நடைபெற்ற திருமண விருந்தை உண்ட சில மணி நேரங்களிலேயே, விருந்தினர்களுக்கு வயிற்று வலி, வாந்தி மற்றும் மயக்கம் ஏற்பட்டது. பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை திடீரென அதிகரித்ததால், உள்ளூர் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகள் நோயாளிகளால் நிரம்பின.
பாதிக்கப்பட்டவர்களில் பெரும்பாலானோர் சிகிச்சை முடிந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர். இருப்பினும், குழந்தைகள் உட்பட சுமார் 40 பேர் இன்னும் தீவிர மருத்துவ கண்காணிப்பில் உள்ளனர். திருமணத்தில் பரிமாறப்பட்ட பால் சார்ந்த இனிப்பு வகைகள் அல்லது அசுத்தமான குடிநீர் இந்த பாதிப்புக்கு காரணமாக இருக்கலாம் என முதற்கட்ட ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
குஜராத் முழுவதும் கடந்த சில நாட்களாக இது போன்ற சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவதால், உணவு மற்றும் மருந்து கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அதிரடி சோதனைகளை தொடங்கியுள்ளது. கோடை வெயில் காரணமாக பால் மற்றும் பன்னீர் போன்ற பொருட்கள் விரைவில் கெட்டுப்போவதால், உணவு தயாரிப்பாளர்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
Edited by Siva