வியாழன், 4 செப்டம்பர் 2025
Written By Prasanth K
Last Modified: வியாழன், 4 செப்டம்பர் 2025 (12:59 IST)

GST Reforms: அன்றே சொன்ன ராகுல்காந்தி! இன்றைக்கு செய்த பாஜக அரசு! - வைரலாகும் ட்வீட்!

Rahul Gandhi

தற்போது மத்திய அரசு ஜிஎஸ்டி வரிவிகிதங்களை குறைத்து அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ள நிலையில் ராகுல்காந்தியின் பழைய ட்வீட் வைரலாகி வருகிறது.

 

மத்திய அரசால் கொண்டு வரப்பட்ட ஜிஎஸ்டி (சரக்கு மற்றும் சேவை) வரிகளின்படி 5, 12, 18, 28 என நான்கு அடுக்குகளில் வரிகள் விதிக்கப்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில் சமீபத்தில் தீபாவளிக்கு மக்களுக்கு பரிசு காத்திருப்பதாக பிரதமர் மோடி கூறியிருந்தார். அந்த எதிர்பார்ப்புக்கு ஏற்றவாறு ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு அடுக்குகளை இரண்டாக குறைத்துள்ளது ஜிஎஸ்டி கவுன்சில். மேலும் அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கான அதிகபட்ச ஜிஎஸ்டி வரம்பு 18 சதவீதமாக உள்ள நிலையில், ஐபிஎல், குட்கா உள்ளிட்ட சிலவற்றுக்கு மட்டும் 40 சதவீதமாக உள்ளது.

 

முன்னதாக 28 சதவீதம் வரை ஜிஎஸ்டி வரிவிதிப்பால் பல தொழில்துறை நிறுவனங்களின் லாபம் குறைந்த நிலையில் தற்போது 18 சதவீதமாக குறைந்துள்ளது பலரையும் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

 

இந்நிலையில் 2016ம் ஆண்டில் ராகுல்காந்தி ட்விட்டரில் பதிவிட்டது தற்போது ட்ரெண்டாக தொடங்கியுள்ளது. ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு அறிமுகம் செய்யப்பட்டபோது அதிகமான வரிவிதிப்பு மக்களை பாதிக்கும் என கூறிய ராகுல்காந்தி, அதிகபட்ச ஜிஎஸ்டி வரி 18 சதவீதம் வரை மட்டுமே இருக்க வேண்டும் என ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலுக்கு அழுத்தம் தருகிறேன் என பதிவிட்டிருந்தார். கடந்த 2016ல் ராகுல்காந்தி கூறியது 9 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நடந்துள்ளதாக காங்கிரஸார் அதை பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

 

Edit by Prasanth.K

மத்திய அரசு வழங்கிய 900 மின் பேருந்துகள்! வாங்க மறுத்த தமிழகம்! - என்ன காரணம்?

மத்திய அரசு வழங்கிய 900 மின் பேருந்துகள்! வாங்க மறுத்த தமிழகம்! - என்ன காரணம்?மத்திய அரசு வழங்கிய பி.எம் மின்சார பேருந்து சேவையை தமிழ்நாடு அரசு ஏற்க மறுத்தது குறித்து போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

இந்தியா இரக்கமே இல்லாமல் வரி விதித்துக் கொல்கிறது! இப்படி பண்ணலைன்னா..? - ட்ரம்ப் ஆதங்கம்!

இந்தியா இரக்கமே இல்லாமல் வரி விதித்துக் கொல்கிறது! இப்படி பண்ணலைன்னா..? - ட்ரம்ப் ஆதங்கம்!அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் விதித்த வரிகளை ரத்து செய்து அமெரிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ள நிலையில், இந்தியா வரிகளால் அமெரிக்காவை கொல்வதாக ட்ரம்ப் விமர்சித்துள்ளார்.

வரிவிதிப்பால் ஏற்பட்ட இழப்பு: 200 பில்லியன் செட்டில்மெண்ட் கேட்கும் நிறுவனங்கள்! - பதுங்கிய ட்ரம்ப்!

வரிவிதிப்பால் ஏற்பட்ட இழப்பு: 200 பில்லியன் செட்டில்மெண்ட் கேட்கும் நிறுவனங்கள்! - பதுங்கிய ட்ரம்ப்!அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் விதித்த பரஸ்பர வரியால் ஏற்பட்ட இழப்புகளுக்கு ஈடு தொகை கேட்டு அமெரிக்க நிறுவனங்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் நியாயம் கேட்ட முதியவருக்கு அடி, உதை! - அன்புமணி கண்டனம்!

உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் நியாயம் கேட்ட முதியவருக்கு அடி, உதை! - அன்புமணி கண்டனம்!உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் தனது மனு மீதான நடவடிக்கை குறித்து கேள்வி எழுப்பிய முதியவரை அரசு அதிகாரிகளும், போலீஸும் தாக்கியதாக பாமக அன்புமணி ராமதாஸ் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

ஒரு ரூபாய்க்கு ஒரு சிம்கார்டு.. பி.எஸ்.என்.எல். வழங்கிய அதிரடி அறிவிப்பு..!

ஒரு ரூபாய்க்கு ஒரு சிம்கார்டு.. பி.எஸ்.என்.எல். வழங்கிய அதிரடி அறிவிப்பு..!பி.எஸ்.என்.எல். நிறுவனம் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு புதிய இ-சிம் சேவையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம், வாடிக்கையாளர்கள் இனி சிம் கார்டு இல்லாமலேயே நெட்வொர்க் இணைப்பை பெற முடியும். இந்த சேவை ஆரம்ப சலுகையாக ஒரு ரூபாய் விலையில் வழங்கப்படுகிறது.

