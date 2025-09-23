செவ்வாய், 23 செப்டம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 23 செப்டம்பர் 2025 (16:04 IST)

ஜிஎஸ்டி வரி குறைப்பு எதிரொலி: ஒரே நாளில் 50,000 கார்கள் விற்பனை செய்த டாடா, மாருதி, ஹூண்டாய்..!

ஜிஎஸ்டி வரி குறைப்பு எதிரொலி: ஒரே நாளில் 50,000 கார்கள் விற்பனை செய்த டாடா, மாருதி, ஹூண்டாய்..!
மத்திய அரசு அறிவித்த ஜி.எஸ்.டி. வரி குறைப்பால், நாடு முழுவதும் வாகன விற்பனை புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. நவராத்திரி தொடங்கிய முதல் நாளில், டாடா மோட்டார்ஸ், மாருதி, ஹூண்டாய் போன்ற முன்னணி நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான கார்களை விற்பனை செய்து சாதனை படைத்துள்ளன.
 
நேற்று முதல் ஜி.எஸ்.டி. 2.0 வரி குறைப்பு அமலுக்கு வந்த நிலையில் நேற்று ஒரே நாளில் டாடா மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் 10,000 கார்களை டெலிவரி செய்துள்ளது. இது தவிர, 25,000 பேர் புதிய கார் வாங்குவது குறித்து விசாரித்துள்ளதாகவும் டாடா நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
 
மாருதி நிறுவனம் ஒரே நாளில் 30,000 கார்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. இது கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இல்லாத மிகப்பெரிய விற்பனை சாதனை எனவும் அந்த நிறுவனம் கூறியுள்ளது. ஹூண்டாய் நிறுவனம், நேற்று ஒரே நாளில் 11,000 கார்களை விற்பனை செய்துள்ளது.
 
ஜி.எஸ்.டி. வரி குறைப்பு, பண்டிகை கால விற்பனையுடன் இணைந்து, வாகன சந்தையில் ஒரு புதிய எழுச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

