புதன், 24 செப்டம்பர் 2025
20 ஆண்டுகளாக விலை ஏறாமல் இருந்த பார்லேஜி பிஸ்கெட்.. ஜிஎஸ்டியால் விலை குறைந்தது..!

நாடு முழுவதும் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள ஜிஎஸ்டி 2.0 சீரமைப்பு, பல அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலைகளில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, பல ஆண்டுகளாக விலை மாறாமல் இருந்த ₹5 மற்றும் ₹10 மதிப்பிலான பார்லே-ஜி பிஸ்கெட்டுகளின் விலை குறைந்துள்ளது. 
 
பல ஆண்டுகளாக ₹5-க்கு விற்கப்பட்ட பிஸ்கெட் பாக்கெட்டின் விலை தற்போது ₹4.45 ஆக குறைந்துள்ளது.  ₹1-க்கு விற்கப்பட்ட சாக்லேட்டுகளின் விலை ₹0.88 ஆக குறைந்துள்ளது. 
 
ஏழை மக்களால் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் ₹2 ஷாம்பு பாக்கெட்டுகளின் விலை ₹1.77 ஆக குறைந்துள்ளது.
 
மற்ற பொருட்கள் விலை இதோ:
 
போர்ன்விடா ₹30 பாக்கெட் - ₹26.69
 
ஓரியோ பிஸ்கெட் ₹10 பாக்கெட் - ₹8.90
 
ஜெம்ஸ் மற்றும் 5 ஸ்டார் சாக்லேட் ₹20 பாக்கெட் - ₹17.80
 
சாதாரண மக்களுக்கு இந்த விலை குறைப்பு நேரடியாக பயனளிக்குமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. குறிப்பாக, ரொக்க பரிவர்த்தனைகள் செய்யும் மக்கள், குறைக்கப்பட்ட பைசாக்களை செலுத்துவது நடைமுறைக்கு சாத்தியமற்றது. இதனால், இந்த விலை குறைப்புகள் நுகர்வோருக்கு சென்று சேராமல் போகலாம்.
 
