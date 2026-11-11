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  4. Grandson Cannot Claim Share in Grandfather's Property, Rules Supreme Court
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Wednesday, 11 November 2026 (17:43 IST)

தாத்தாவின் சொத்தில் பேரனுக்கு உரிமை கிடையாது..உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு...

உச்ச நீதிமன்றம்
Written By: SIVA
Published: Wed, 11 Nov 2026 (17:43 IST)
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தாத்தாவின் சொத்தில் பேரனுக்கு நேரடி பங்கு உரிமை கிடையாது என்று உச்ச நீதிமன்றம் வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது. 
 
தந்தை வழியில் கிடைத்த பரம்பரை சொத்து அல்லது சுயசம்பாத்திய சொத்துக்கு அவரே முழு உரிமையாளர் என்றும், அதனை தனது மகன்களுக்கு வழங்காமல் தன்வசம் வைத்துக்கொள்ளவும் அவருக்கு முழு அதிகாரம் உண்டு என்றும் நீதிபதிகள் தெளிவுபடுத்தியுள்ளனர்.
 
தந்தையின் சொத்தில் உரிமை கோரி அவரது மகன் 1997-இல் தொடர்ந்த 29 ஆண்டுகால சட்ட போராட்டத்தின் முடிவில் இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்து வாரிசுரிமை சட்டத்தின் பிரிவு 8-ஐச் சுட்டிக்காட்டிய உச்ச நீதிமன்றம், ஒருவர் உயில் எழுதாமல் இறக்கும் பட்சத்தில், அவரது சொத்து நேரடி வாரிசான மகனையே சேரும். அந்த சொத்தில் மகனின் மகனுக்கு எவ்வித சட்டப்பூர்வ உரிமையும் இல்லை என்று திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளது.
 
நேரடி வாரிசுரிமை என்பது மகனை மட்டுமே குறிக்கும் என்பதால், தாத்தாவிடமிருந்து தந்தைக்குக் கிடைத்த சொத்தில் பேரன் பங்கு கேட்க முடியாது. இதன் மூலம் சொத்து வாரிசுரிமை தொடர்பான பல ஆண்டுகால குழப்பங்களுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.
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வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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