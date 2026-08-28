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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Friday, 28 August 2026 (16:07 IST)

ChatGPT என தெரியாமல் வெளிநாட்டு பெண் என நினைத்து க்யூட்டாக பேசும் பாட்டி.. வைரல் வீடியோ..

பாட்டி
Written By: SIVA
Updated: Fri, 28 Aug 2026 (16:07 IST)
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ஒரு பாட்டி வெளிநாட்டை சேர்ந்த பெண்ணிடம் பேசுவதாக நினைத்து, உண்மையில் ChatGPT-யின் AI குரல் உதவியாளருடன் அன்பாக உரையாடிய வீடியோ இணையத்தில் பலரையும் சிரிக்கவும் நெகிழவும் வைத்துள்ளது. இந்த அழகான தருணத்தை இன்ஸ்டாகிராம் பயனர் அபிருச்சி பட்டி பதிவு செய்துள்ளார்.
 
வீடியோவில், தனது பாட்டியிடம் போனின் மறுபுறம் வெளிநாட்டு பெண் ஒருவர் இருப்பதாகவும், அவர் இந்தி கற்றுக்கொண்டு பேச விரும்புவதாகவும் அபிருச்சி கூறுகிறார். பின்னர் போனை பாட்டியிடம் கொடுக்கிறார். மறுபுறம் இருப்பது உண்மையான நபர் அல்ல என்பது தெரியாமல், பாட்டி மிகவும் இயல்பாக உரையாட தொடங்குகிறார்.
 
முதலில் அந்த பெண் எப்படி இருக்கிறார் என்று அன்புடன் விசாரிக்கும் பாட்டி, தொடர்ந்து பல கேள்விகளையும் கேட்கிறார். உரையாடல் செல்ல செல்ல வெட்கப்பட்டு சிரிப்பதும், மகிழ்ச்சியுடன் பதிலளிப்பதும் பார்ப்பதற்கே மிகவும் அழகாக இருக்கிறது. தொழில்நுட்பம் பற்றிய எந்த சந்தேகமும் இல்லாமல், தன்னுடன் பேசுவது உண்மையான மனிதர் என்ற நம்பிக்கையிலேயே அவர் உரையாடுகிறார்.
 
இந்த வீடியோவை பார்த்த இணையவாசிகள் பாட்டியின் குழந்தைத்தனமான அப்பாவித்தனத்தை வெகுவாக ரசித்து வருகின்றனர். சிலர் இந்த காட்சி கண்களில் கண்ணீரை வரவழைத்ததாகவும், சிலர் தங்களுடைய பாட்டி, தாத்தாக்களை நினைவுபடுத்துவதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர்.
 
தொழில்நுட்பம் நாளுக்கு நாள் வளர்ந்தாலும், இப்படிப்பட்ட எளிமையான மனித அன்பும் அப்பாவித்தனமும் இன்னும் அழகாகவே இருக்கிறது என்பதற்கு இந்த பாட்டியின் உரையாடல் ஒரு இனிய உதாரணமாக மாறியுள்ளது.
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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