செவ்வாய், 9 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva

காணாமல் போன 79 வயது பாட்டி.. நெக்லஸில் உள்ள ஜிபிஎஸ் மூலம் கண்டுபிடித்த பேரன்..!

காணாமல் போன 79 வயது பாட்டி.. நெக்லஸில் உள்ள ஜிபிஎஸ் மூலம் கண்டுபிடித்த பேரன்..!
தெற்கு மும்பையில் மாலை நடைப்பயிற்சியின்போது காணாமல்போன 79 வயது மூதாட்டி சாயரா பீ தாஜுதீன் முல்லாவின் குடும்பத்தினர் பதற்றமடைந்தனர். ஆனால், அவரது பேரன் முகமது வசீம் அயூப் முல்லாவின் சாமர்த்தியத்தால், அவர் விபத்தில் சிக்கியது உடனடியாக தெரியவந்தது.
 
பேரன் வசீம் முல்லா தனது பாட்டியின் கழுத்து சங்கிலியில் ரகசியமாக பொருத்தியிருந்த ஜிபிஎஸ் டிராக்கர் கருவியை உடனடியாக செயல்படுத்தினார். அந்த ஜிபிஎஸ் கருவி, அவரது பாட்டியின் இருப்பிடத்தை பரேலில் உள்ள கே.இ.எம். மருத்துவமனையில் காட்டியது.
 
செவ்ரி பகுதியில் இருசக்கர வாகனம் மோதியதால் காயமடைந்த சாயரா பீ முல்லாவை, அங்கிருந்தவர்கள் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றுள்ளனர். தலையில் காயம் அடைந்திருந்த மூதாட்டி, தற்போது ஜே.ஜே. மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டு, சிகிச்சைக்கு நல்லமுறையில் குணமடைந்து வருகிறார். 
 
தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி, சரியான நேரத்தில் செயல்பட்டதால், மூதாட்டி பத்திரமாக மீட்கப்பட்டார்.
 
Edited by Siva
 

கோவா இரவு விடுதி தீ விபத்து: இண்டிகோவில் உரிமையாளர்கள் தாய்லாந்துக்கு தப்பி ஓட்டம்

கோவா இரவு விடுதி தீ விபத்து: இண்டிகோவில் உரிமையாளர்கள் தாய்லாந்துக்கு தப்பி ஓட்டம்கோவாவில் உள்ள "Birch by Romeo Lane" இரவு விடுதியில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 25 பேர் பலியான சம்பவம் தொடர்பாக, கிளப்பின் உரிமையாளர்களான கௌரவ் மற்றும் சௌரப் லூத்ரா ஆகியோர் விபத்து நடந்த சில மணி நேரங்களிலேயே தாய்லாந்துக்கு தப்பிச் சென்றது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

விஜய்யை பார்க்க முண்டியடித்த தவெக தொண்டர்கள்.. காவல்துறை தடியடியால் பரபரப்பு..!

விஜய்யை பார்க்க முண்டியடித்த தவெக தொண்டர்கள்.. காவல்துறை தடியடியால் பரபரப்பு..!தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் பங்கேற்ற மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தில், அனுமதி மறுக்கப்பட்ட ரசிகர்கள் மற்றும் தொண்டர்கள் உள்ளே நுழைய முயன்றதால் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. இதனையடுத்து நிலைமையை சமாளிக்க போலீஸார் லேசான தடியடி நடத்தினர்.

2026 தேர்தலில் தி.மு.க. துடைத்தெறியப்படும்: முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு அமித் ஷா சவால்!

2026 தேர்தலில் தி.மு.க. துடைத்தெறியப்படும்: முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு அமித் ஷா சவால்!மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, குஜராத்தில் நடந்த பொது நிகழ்ச்சி ஒன்றில், தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினுக்கு நேரடி அரசியல் சவால் விடுத்துள்ளார். 2026ஆம் ஆண்டு தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் ஆட்சியைவிட்டு முற்றிலும் துடைத்தெறியப்படும் என்று அவர் ஆவேசமாக கூறியுள்ளார்.

விதிமுறைகளை மீறி தவெக தொண்டர்கள் செய்த அட்டகாசம்.. விரட்டிப் பிடிக்கும் காவலர்கள்

விதிமுறைகளை மீறி தவெக தொண்டர்கள் செய்த அட்டகாசம்.. விரட்டிப் பிடிக்கும் காவலர்கள்கிட்டத்தட்ட 73 நாள்களுக்கு பிறகு தனது தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக புதுச்சேரி செல்கிறார் விஜய்.

புதின் இந்திய வருகையால் டிரம்ப் ஆத்திரம்.. இந்திய அரிசுக்கு வரி விதிக்க திட்டமா?

புதின் இந்திய வருகையால் டிரம்ப் ஆத்திரம்.. இந்திய அரிசுக்கு வரி விதிக்க திட்டமா?அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப், இந்தியாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் அரிசிக்கு கூடுதல் வரி விதிக்கப் பரிசீலனை செய்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com