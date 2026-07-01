  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. Government to Examine WhatsApp’s New Username Feature Amid Rising Concerns Over Online Fraud
Written By

வாட்ஸ் அப் வழங்கிய புதிய வசதி.. இது ஆபத்தானது.. எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் இந்திய அரசு...

வாட்ஸ்அப் பயனர் ஐடி
Publish: Wed, 1 Jul 2026 (17:10 IST) Updated: Wed, 1 Jul 2026 (17:06 IST)
google-news
வாட்ஸ்அப் நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ள புதிய 'பயனர் ஐடி' அம்சம், ஆன்லைன் மோசடிகளை அதிகரிக்கக்கூடும் என்ற கவலைகளுக்கு மத்தியில், இது குறித்து அரசு ஆய்வு செய்யவுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. தேவைப்பட்டால் மெட்டா நிறுவனத்திற்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்படும் என்றும் அரசு வட்டாரங்கள் கூறுகின்றன.
 
போன் நம்பரை பகிராமல், மூன்று முதல் 35 எழுத்துகள் கொண்ட தனித்துவமான பயனர் பெயரை வைத்து மற்றவர்களுடன் தொடர்புகொள்ள இந்த வசதி வழிவகுக்கிறது. இது தனியுரிமையை பாதுகாக்கும் என்று வாட்ஸ்அப் கூறினாலும், இதனால் மோசடிகள் மற்றும் ஆள்மாறாட்டங்கள் அதிகரிக்கும் என பல வல்லுநர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
 
டெலிகிராம் செயலியை போல, இதில் குற்றவாளிகளின் அடையாளம் மறைக்கப்பட்டு, சைபர் குற்றங்களை விசாரிப்பதில் காவல்துறைக்கு சிக்கல் எழும் என்று கூறப்ப்படுகிறது. பேடிஎம் நிறுவனர் விஜய் சேகர் சர்மா போன்றோர், பொதுமக்களின் பெயர்களில் போலி ஐடிக்களை உருவாக்கி பண மோசடி செய்ய இது வழிவகுக்கும் என எச்சரித்துள்ளனர். 
 
இந்தியாவில் முறையான பாதுகாப்பு அமைப்புகள் இல்லை என்றால் இது பெரிய விபரீதத்தை ஏற்படுத்தும் என்று அவர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

வாட்ஸ் அப் வழங்கிய புதிய வசதி.. இது ஆபத்தானது.. எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் இந்திய அரசு...

வாட்ஸ் அப் வழங்கிய புதிய வசதி.. இது ஆபத்தானது.. எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் இந்திய அரசு...வாட்ஸ்அப் நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ள புதிய 'பயனர் ஐடி' அம்சம், ஆன்லைன் மோசடிகளை அதிகரிக்கக்கூடும் என்ற கவலைகளுக்கு மத்தியில், இது குறித்து அரசு ஆய்வு செய்யவுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. தேவைப்பட்டால் மெட்டா நிறுவனத்திற்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்படும் என்றும் அரசு வட்டாரங்கள் கூறுகின்றன.

பணம் கொடுத்து ஏமாந்தவர்கள் புகார் கொடுங்கள்.. உங்கள் பணம் விரைவில் கிடைக்கும்: அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா

பணம் கொடுத்து ஏமாந்தவர்கள் புகார் கொடுங்கள்.. உங்கள் பணம் விரைவில் கிடைக்கும்: அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாதமிழ்நாடு அரசின் பொதுப்பணி மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, கடந்த ஆட்சிகளில் பொதுப்பணி மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறையில் நடந்த முறைகேடுகள் குறித்து ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.

15 தவெக எம்.எல்.ஏக்களை ஒரே நேரத்தில் ராஜினாமா செய்ய வைக்க முயற்சி.. முறியடித்த உளவுத்துறை...

15 தவெக எம்.எல்.ஏக்களை ஒரே நேரத்தில் ராஜினாமா செய்ய வைக்க முயற்சி.. முறியடித்த உளவுத்துறை...தமிழக வெற்றிக் கழக அரசின் 15 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை ஒரே நேரத்தில் ராஜினாமா செய்ய வைத்து, ஆட்சியை கவிழ்க்க முயன்ற சதி திட்டத்தை தமிழ்நாடு உளவுத்துறை முறியடித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

விஜய் மீது கோபத்தில் பாஜக தலைமை!.. லிஸ்ட் ரெடி!.. விரைவில் அமலாக்கத்துறை ரெய்ட்..

விஜய் மீது கோபத்தில் பாஜக தலைமை!.. லிஸ்ட் ரெடி!.. விரைவில் அமலாக்கத்துறை ரெய்ட்..2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை அமைத்திருக்கிறது.

தங்க உள்ளாடை!.. 27 கிலோ தங்கம்.. 539 கோடி பணம் பறிமுதல்!.. அதிரவைத்த பெண் எம்.பி....

தங்க உள்ளாடை!.. 27 கிலோ தங்கம்.. 539 கோடி பணம் பறிமுதல்!.. அதிரவைத்த பெண் எம்.பி....ஈரான் நாடு தங்களின் பாதுகாப்புக்காக அணு ஆயுதங்களை உற்பத்தி செய்து வருகிறது.