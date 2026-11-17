இன்று நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்படும் கோபாஷ்டமி பண்டிகை.. கோபூஜை செய்ய சரியான நேரம் எது?
பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கன்றுகளை மேய்ப்பதில் இருந்து முழுமையான கோபாலனாக மாறிய திருநாளைப் போற்றும் வகையில் ஆண்டுதோறும் கோபாஷ்டமி பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது.
இந்து பாரம்பரியத்தில் தாய்க்கு நிகரான தெய்வீக வடிவமாகப் போற்றப்படும் பசுக்களுக்கு நன்றியும் மரியாதையும் செலுத்தும் ஒரு புனித நாளாக இது அமைகிறது. 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான கோபாஷ்டமி இன்று, நவம்பர் 17 செவ்வாய்க்கிழமையான இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. திரிக் பஞ்சாங்கத்தின்படி, அஷ்டமி திதி இன்று அதிகாலை 4:19 மணிக்குத் தொடங்கி, நாளை நவம்பர் 18 அதிகாலை 6:04 மணி வரை நீடிக்கிறது.
இந்த நன்னாளில் பக்தர்கள் அதிகாலை பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எழுந்து நீராடி, தூய ஆடை அணிந்து பூஜை அறையைச் சுத்தம் செய்ய வேண்டும். கிருஷ்ண பகவானை வழிபட்ட பிறகு, அருகிலுள்ள கோசாலைக்குச் சென்று பசுக்களை நீராட்டி, சந்தனம் மற்றும் குங்குமத் திலகமிட்டு, மாலைகள் மற்றும் புத்தாடைகளால் அலங்கரிக்க வேண்டும்.
பசுக்களுக்குப் பசும்புல், வெல்லம், வாழைப்பழம் மற்றும் சுத்தமான நீர் வழங்கி, நெய் தீபம் ஏற்றி ஆரத்தி எடுத்து வலம் வந்து ஆசி பெற வேண்டும். கோசாலைக்குச் செல்ல முடியாதவர்கள், வீட்டிலேயே கிருஷ்ணர் சிலைக்கு அருகில் காமதேனு சிலையை வைத்து, கோபூஜை மந்திரம், காமதேனு மந்திரம் மற்றும் ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரங்களை உச்சரித்து வழிபடலாம். மேலும், கோசாலைகளுக்கு நன்கொடை அளிப்பதும் சிறப்பான பலன்களைத் தரும்.