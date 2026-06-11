10 நாளில் 10,000 ரூபாய் குறைந்தது தங்கம் விலை.. வெள்ளி விலை ரூ.30,000 குறைவு...
சென்னை தங்கம் மற்றும் வெள்ளிச் சந்தையில் கடந்த சில நாட்களாக நிலவி வந்த விலை ஏற்றத்தைத் தொடர்ந்து, இன்று தங்கம் விலையில் அதிரடி வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது. ஜூன் 11, 2026 நிலவரப்படி, சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 2,400 ரூபாய் வரை குறைந்து நுகர்வோரை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
இன்றைய காலை நேர நிலவரப்படி, சென்னையில் ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் (22 கேரட்) முந்தைய நாளை விட 300 ரூபாய் குறைந்து 13,500 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதன் மூலம், ஒரு சவரன் (8 கிராம்) ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை 1,08,000 ரூபாயாக சரிந்துள்ளது. ஜூன் 2ஆம் தேதி ஒரு சவரன் தங்கம் 116,000 ரூபாய் என விற்பனையான நிலையில் 10 நாளில் ரூ.8000 குறைந்துள்ளது.
கடந்த ஜூன் 10-ஆம் தேதி ஒரு சவரன் தங்கம் 1,10,400 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று ஒரே நாளில் இந்த மிகப்பெரிய வீழ்ச்சி பதிவாகியுள்ளது. அதேபோல், தூய தங்கம் (24 கேரட்) ஒரு கிராம் 14,727 ரூபாய்க்கும், ஒரு சவரன் 1,17,816 ரூபாய்க்கும் வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது.
மறுபுறம், சென்னையில் வெள்ளி விலையில் இன்று எந்த மாற்றமும் இன்றி நேற்றைய விலையிலேயே நீடிக்கிறது. ஒரு கிராம் வெள்ளி 260 ரூபாய்க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி 2,60,000 ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது. கடந்த 2ஆம் தேதி வெள்ளி விலை 290,000 என விற்பனை ஆனது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
சர்வதேச சந்தை நிலவரங்கள் மற்றும் அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு மாற்றம் காரணமாக இந்த விலை வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளதாகப் பொருளாதார நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
Edited by Siva
10 நாளில் 10,000 ரூபாய் குறைந்தது தங்கம் விலை.. வெள்ளி விலை ரூ.30,000 குறைவு...
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