  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. Gold Prices Witness Sharp Decline in Chennai Today, Silver Rates Remain Steady
Written By
Last Updated : Thursday, 11 June 2026 (15:50 IST)

10 நாளில் 10,000 ரூபாய் குறைந்தது தங்கம் விலை.. வெள்ளி விலை ரூ.30,000 குறைவு...

சென்னை தங்கம் விலை
Publish: Thu, 11 Jun 2026 (15:48 IST) Updated: Thu, 11 Jun 2026 (15:50 IST)
google-news
சென்னை தங்கம் மற்றும் வெள்ளிச் சந்தையில் கடந்த சில நாட்களாக நிலவி வந்த விலை ஏற்றத்தைத் தொடர்ந்து, இன்று தங்கம் விலையில் அதிரடி வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது. ஜூன் 11, 2026 நிலவரப்படி, சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 2,400 ரூபாய் வரை குறைந்து நுகர்வோரை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
 
இன்றைய காலை நேர நிலவரப்படி, சென்னையில் ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் (22 கேரட்) முந்தைய நாளை விட 300 ரூபாய் குறைந்து 13,500 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதன் மூலம், ஒரு சவரன் (8 கிராம்) ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை 1,08,000 ரூபாயாக சரிந்துள்ளது. ஜூன் 2ஆம் தேதி ஒரு சவரன் தங்கம் 116,000 ரூபாய் என விற்பனையான நிலையில் 10 நாளில் ரூ.8000 குறைந்துள்ளது.
 
கடந்த ஜூன் 10-ஆம் தேதி ஒரு சவரன் தங்கம் 1,10,400 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று ஒரே நாளில் இந்த மிகப்பெரிய வீழ்ச்சி பதிவாகியுள்ளது. அதேபோல், தூய தங்கம் (24 கேரட்) ஒரு கிராம் 14,727 ரூபாய்க்கும், ஒரு சவரன் 1,17,816 ரூபாய்க்கும் வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது.
 
மறுபுறம், சென்னையில் வெள்ளி விலையில் இன்று எந்த மாற்றமும் இன்றி நேற்றைய விலையிலேயே நீடிக்கிறது. ஒரு கிராம் வெள்ளி 260 ரூபாய்க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி 2,60,000 ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது. கடந்த 2ஆம் தேதி வெள்ளி விலை 290,000 என விற்பனை ஆனது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
சர்வதேச சந்தை நிலவரங்கள் மற்றும் அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு மாற்றம் காரணமாக இந்த விலை வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளதாகப் பொருளாதார நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

10 நாளில் 10,000 ரூபாய் குறைந்தது தங்கம் விலை.. வெள்ளி விலை ரூ.30,000 குறைவு...

10 நாளில் 10,000 ரூபாய் குறைந்தது தங்கம் விலை.. வெள்ளி விலை ரூ.30,000 குறைவு...சென்னை தங்கம் மற்றும் வெள்ளிச் சந்தையில் கடந்த சில நாட்களாக நிலவி வந்த விலை ஏற்றத்தைத் தொடர்ந்து, இன்று தங்கம் விலையில் அதிரடி வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது. ஜூன் 11, 2026 நிலவரப்படி, சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 2,400 ரூபாய் வரை குறைந்து நுகர்வோரை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

காங்கிரஸ் ராஜ்யசபா வேட்பாளரின் மனுவை நிராகரித்த தேர்தல் அதிகாரி: சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மனு

காங்கிரஸ் ராஜ்யசபா வேட்பாளரின் மனுவை நிராகரித்த தேர்தல் அதிகாரி: சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மனுராஜ்யசபா தேர்தலுக்கான தனது வேட்புமனு நிராகரிக்கப்பட்டதை எதிர்த்து, காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் மீனாட்சி நடராஜன் தாக்கல் செய்த மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் நாளை விசாரணை நடத்த உள்ளது.

ஜூன் 30 முதல் இந்திய ரூபாய் நோட்டுக்கள் செல்லாதா? மத்திய அரசு கொடுத்த விளக்கம்...!

ஜூன் 30 முதல் இந்திய ரூபாய் நோட்டுக்கள் செல்லாதா? மத்திய அரசு கொடுத்த விளக்கம்...!இந்தியாவில் காகித ரூபாய் நோட்டுகளுக்கு பதிலாக பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகள் அறிமுகம் செய்யப்படவிருப்பதாக சமூக ஊடகங்களில் பரவி வரும் செய்திகளுக்கு மத்திய அரசு தற்பொழுது திட்டவட்டமான மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.

பதவி சுகத்துக்காக அலைந்தால் காலம் காறிதுப்பிவிடும்!. அப்போதே அரசியல் பேசிய பாரதிராஜா!..

பதவி சுகத்துக்காக அலைந்தால் காலம் காறிதுப்பிவிடும்!. அப்போதே அரசியல் பேசிய பாரதிராஜா!..மறைந்த இயக்குனர் பாரதிராஜாவை திரைப்பட இயக்குனர் என்கிர வட்டத்திற்குள் மட்டும் அடைத்து விட முடியாது. அவர் ஒரு சமூக போராளியாகவும் இருந்தார்.

குவைத், பஹ்ரைனை தொடர்ந்து ஜோர்டானிலும் தாக்குதல் நடத்திய ஈரான்.. அமெரிக்கா அதிர்ச்சி...

குவைத், பஹ்ரைனை தொடர்ந்து ஜோர்டானிலும் தாக்குதல் நடத்திய ஈரான்.. அமெரிக்கா அதிர்ச்சி...மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் பதற்றம் அதிகரித்துள்ள நிலையில், குவைத் மற்றும் பஹ்ரைனை தொடர்ந்து தற்பொழுது ஜோர்டானிலும் உள்ள அமெரிக்க ராணுவ நிலைகளை குறிவைத்து ஈரான் அதிரடி தாக்குதலை நடத்தியுள்ளது. ஜோர்டானில் உள்ள அல்-அஸ்ராக் விமான படைத்தளத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள அமெரிக்க போர் விமானங்களை குறிவைத்து இந்த தாக்குதல் நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளது.