செவ்வாய், 28 ஏப்ரல் 2026
Last Modified: செவ்வாய், 28 ஏப்ரல் 2026 (13:28 IST)

ராசி இல்லாத குழந்தை!.. நடுரோட்டில் விட்டு சென்ற பெற்றோர்?!.. பகீர் பின்னணி!..

girl
சமீபத்தில் மத்திய பிரதேசத்தில் இரண்டு வயது குழந்தை ஒன்று தேசிய நெடுஞ்சாலையில் தனியாக இருந்த சம்பவம் புகைப்படமாகவும், வீடியோக்களாகவும் வெளியாகி நாடெங்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

நெடுஞ்சாலையில் குழந்தை தனியாக இருப்பதை பார்த்த பொதுமக்கள் காவல் அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கொடுத்தனர், அதன்பின் குழந்தை மீட்கப்பட்டு பராமரிப்பு மையத்தில் வைக்கப்பட்டது. போலீசாரின் விசாரணையில் பல அதிர்ச்சியூட்டும் தகவல்கள் வெளி வந்திருக்கிறது. குனாவை சேர்ந்த தொழிலதிபர் தம்பதியினர் அந்த குழந்தையை அந்த இடத்தில் விட்டு சென்றது தெரியவந்திருக்கிறது. முதலில் அது தங்களுடைய குழந்தை இல்லை என கூறிய அவர்கள் அதன்பின் போலீசார்ன் விசாரணையில் இந்தூரில் பியூட்டி பார்லர் ஒன்றில் ஒரு லட்ச ரூபாய் கொடுத்து அந்த பெண் குழந்தையை வாங்கியதாக கூறியிருக்கிறார்கள்.

இதையடுத்து அந்த பகுதியில் குழந்தை கடத்தல் கும்பல் செயல்பட்டு வருவது போலீசாருக்கு தெரிய வந்திருக்கிறது. தற்போது அந்த கும்பலை அதிகாரிகள் தேடி வருகிறார்கள்.
ஏழைகளிடமிருந்து மிகவும் குறைவான விலைக்கு குழந்தைகளை வாங்கி பணக்காரர்களுக்கு ஒரு கும்பல் விற்று வந்திருக்கிறது. இதில் சில நபர்களை போலீசார் தற்போது கைது செய்திருக்கிறார்கள்..

அந்த குழந்தை வளர்ந்த வீட்டில் அந்த குழந்தையை பராமரித்து கொள்வதற்காக மாதம் 20 ஆயிரம் சம்பளத்தில் ஒரு பெண் பணியமத்தப்பட்டிருக்கிறார். அந்த பெண் போலீசாரிடம் அளிக்க வாக்குமூலத்தில் வீட்டில் குழந்தை உடல் ரீதியாக துன்புறுத்தப்பட்டதாகவும், தனக்கு சரியாக சம்பளம் கொடுக்காததால் அந்த வேலையிலிருந்து வெளியேறி விட்டதாகவும் கூறியுள்ளார். மேலும் அந்தப் பெண் குழந்தை எங்கிருந்து வந்தது? எப்படி வந்தது? என்கிற விவரத்தை அவர்கள் என்னிடம் கூறவில்லை’ எனவும் அவர் கூறியிருக்கிறார்..

