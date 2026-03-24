செவ்வாய், 24 மார்ச் 2026
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 24 மார்ச் 2026 (16:23 IST)

ரூ.16 லட்சம் கடன்.. தாயின் பிணத்துடன் 2 நாள்.. எல்லோருக்கும் ஜோசியம் சொன்ன ஜோதிடருக்கு பரிதாப முடிவு..

உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் காசியாபாத்தில் 42 வயது ஜோதிடர் ராஜ்பீர் என்பவர் 13-வது மாடியிலிருந்து குதித்து தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
மார்ச் 19 அன்று நடந்த இந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு, போலீசார் அவரது வீட்டை சோதனை செய்தபோது, 70 வயது தாய் சத்னாமின் உடல் போர்வையால் சுற்றப்பட்ட நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டது. தாய் இறந்து இரண்டு நாட்களாகியும், அவரது உடலுடனேயே ராஜ்பீர் வசித்து வந்ததும், பின்னர் தற்கொலை செய்துகொண்டதும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
 
பிரிந்து வாழும் தனது மனைவிக்கு செல்போன் ரகசிய குறியீட்டை அனுப்பிய பின்னரே அவர் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளார். ராஜ்பீருக்கு சுமார் 16 லட்சம் ரூபாய் கடன் இருந்ததும், ஹரியானாவை சேர்ந்த ஒரு பெண்ணுடன் அவருக்கு தொடர்பு இருந்ததும் போலீஸ் விசாரணையில் அம்பலமானது. 
 
ஏற்கனவே தந்தை மற்றும் சகோதரரை இழந்திருந்த ராஜ்பீர், கடும் மன உளைச்சலில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. தாயின் மரணத்தில் மர்மம் இல்லை என்றாலும், பிரேத பரிசோதனை முடிவுக்குப் பிறகே முழுமையான விவரங்கள் தெரியும் என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
 
அமேசான் டேட்டா சென்டர் மீது ட்ரோன் தாக்குதல்.. கிளவுட் சேவைகள் கடுமையாக பாதிப்பு..!

அமேசான் டேட்டா சென்டர் மீது ட்ரோன் தாக்குதல்.. கிளவுட் சேவைகள் கடுமையாக பாதிப்பு..!மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் நிலவும் போர் பதற்றங்களுக்கு மத்தியில், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் பஹ்ரைனில் உள்ள அமேசான் கிளவுட் தரவு மையங்கள் ட்ரோன் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகியுள்ளன.

திமுகவில் தொகுதி பங்கீடு!.. தேமுதிகதான் கடைசி!.. ஸ்டாலின் நினைப்பது என்ன?...

திமுகவில் தொகுதி பங்கீடு!.. தேமுதிகதான் கடைசி!.. ஸ்டாலின் நினைப்பது என்ன?...விஜயகாந்தின் மறைவுக்கு பின் தேமுதிகவை பிரேமலதா வழி நடத்தி வருகிறார்.

சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு!.. நெல்லை சாந்தி ஸ்வீட்ஸ் கடையில் அல்வா தயாரிப்பது நிறுத்தம்!...

சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு!.. நெல்லை சாந்தி ஸ்வீட்ஸ் கடையில் அல்வா தயாரிப்பது நிறுத்தம்!...ஈரான் நாட்டின் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் நடத்தும் போர் காரணமாக இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் கச்சா எண்ணெய் வருவது தடைபட்டிருக்கிறது.

பானை சின்னத்தில்தான் போட்டி.. திமுகவுக்கு செக் வைத்த திருமாவளவன்!...

பானை சின்னத்தில்தான் போட்டி.. திமுகவுக்கு செக் வைத்த திருமாவளவன்!...தொல் திருமாவளவனின் விடுதலை சிறுத்தைக் கட்சி கடந்த பல தேர்தலாகவே திமுவுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்தித்து வருகிறது.

பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தால் மீன் உணவு தடை செய்யப்படுமா? மம்தா பானர்ஜி கிளப்பிவிட்ட வதந்தி?

பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தால் மீன் உணவு தடை செய்யப்படுமா? மம்தா பானர்ஜி கிளப்பிவிட்ட வதந்தி?மீன் மற்றும் சாதம்" என்பது வங்காளிகளின் உணவு பழக்கம் மட்டுமல்ல, அது அவர்களின் அடையாளமாகவும் கருதப்படுகிறது. மேற்கு வங்கத்தில் நடைபெறவுள்ள சட்டப்பேரவை தேர்தலில் இந்த உணவு அரசியல் ஒரு முக்கிய பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.

