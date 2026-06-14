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Last Modified: Sunday, 14 June 2026 (11:07 IST)

9 மணிக்கு மீட்டிங்னா வர முடியாது!. மேனேஜரிடம் கறார் காட்டி Gen Z இளைஞர்!..

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Publish: Sun, 14 Jun 2026 (11:07 IST) Updated: Sun, 14 Jun 2026 (11:09 IST)
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பொதுவாக இந்தியர்கள் ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை செய்யும் போது மிகவும் உண்மையாகவும், நேர்மையுடன் இருப்பார்கள். குறிப்பாக கடுமையாக உழைப்பார்கள். அதனால் தான் அமெரிக்கா உள்ளிட்ட பல நாடுகள் இந்தியர்களை வேலைக்கு அமர்த்துகின்றன.

குறிப்பாக அமெரிக்கா உள்ளிட்ட பல நாடுகளிலும் பணி நேரம் வரை மட்டுமே பணிபுரிவார்கள். நேரம் முடிந்து விட்டால் எவ்வளவு பணி இருந்தாலும் வீட்டுக்கு சென்று விடுவார்கள். அடுத்த நாள் காலை வந்தபிறகுதான் அந்த வேலையை மீண்டும் துவங்குவார்கள். ஆனால் இந்தியர்கள் அப்படி இல்லை.. வேலையை முடிக்க வேண்டும் என்றால் தன் பணி நேரத்தை தாண்டியும் பணிபுரிவார்கள். அதோடு, குறைவான சம்பளத்திலும் இப்படி வேலை செய்வார்கள்.

ஆனால் தற்போது இந்திய இளைஞர்களின் மனநிலை மாறி வருகிறது.. குறிப்பாக GEN Z இளைஞர்கள் மனநிலை மாறிவிட்டது. சமீபத்தில் சஞ்சித் கோயல் என்பவர் Linked In தளத்தில் இட்ட பதிவில் ‘அலுவலக நேரம் முடிந்து விட்டது.. வேலை தொடர்பான விஷயங்களை நாளை வேலை நேரத்தில் பேசுங்கள்’ என அவரின் மேனேஜருக்கு பதிலடி கொடுத்தது பேசு பொருளாக மாறியிருக்கிறது.

‘எல்லோரும் மீட்டிங்கில் இணைந்துவிட்டார்கள்.. நீங்கள்தான் இணையவில்லை’ என்று மேனேஜர் கூறியபோதும் ‘நான் ஏன் அவர்களை போல் இருக்க வேண்டும்?’ என்று கேள்வி எழுப்பிய சஞ்சித் கோயல் திட்டவட்டமாக மீட்டிங்கில் கலந்து கொள்ள மறுத்து விட்டார்.

Work life balance தொடர்பான இந்த சம்பவம் சமூக வலைதளங்களில் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

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9 மணிக்கு மீட்டிங்னா வர முடியாது!. மேனேஜரிடம் கறார் காட்டி Gen Z இளைஞர்!..

9 மணிக்கு மீட்டிங்னா வர முடியாது!. மேனேஜரிடம் கறார் காட்டி Gen Z இளைஞர்!..பொதுவாக இந்தியர்கள் ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை செய்யும் போது மிகவும் உண்மையாகவும், நேர்மையுடன் இருப்பார்கள். குறிப்பாக கடுமையாக உழைப்பார்கள்.