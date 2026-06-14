தொடர்புடைய செய்திகள்
- திமுக தோற்கவில்லை; இது ஒரு தற்காலிகமான பின்னடைவு மட்டுமே.. நடிகை ஜூலி பேட்டி..!
- வேலை நேரம் 10 மணி நேரமாக மாற்றப்படுகிறதா? அரசு பரிசீலை.. ஊழியர்கள் அதிர்ச்சி..!
- ஒரு நாளைக்கு 10 மணிநேரம் வரை வேலை.. வணிக நிறுவன ஊழியர்களுக்கு புதிய விதி: அரசு உத்தரவு!
- இரண்டு குழந்தைகளும் எங்கள் குழந்தை இல்லை.. தம்பதியின் வழக்கால் அதிர்ச்சி அடைந்த நீதிமன்றம்..
- நீதிபதி முன் விவாகரத்து பத்திரத்தை கிழித்து கணவரை கட்டிப்பிடித்த பெண்.. ஒரு நெகிழ்ச்சியான சம்பவம்...
9 மணிக்கு மீட்டிங்னா வர முடியாது!. மேனேஜரிடம் கறார் காட்டி Gen Z இளைஞர்!..
பொதுவாக இந்தியர்கள் ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை செய்யும் போது மிகவும் உண்மையாகவும், நேர்மையுடன் இருப்பார்கள். குறிப்பாக கடுமையாக உழைப்பார்கள். அதனால் தான் அமெரிக்கா உள்ளிட்ட பல நாடுகள் இந்தியர்களை வேலைக்கு அமர்த்துகின்றன.
குறிப்பாக அமெரிக்கா உள்ளிட்ட பல நாடுகளிலும் பணி நேரம் வரை மட்டுமே பணிபுரிவார்கள். நேரம் முடிந்து விட்டால் எவ்வளவு பணி இருந்தாலும் வீட்டுக்கு சென்று விடுவார்கள். அடுத்த நாள் காலை வந்தபிறகுதான் அந்த வேலையை மீண்டும் துவங்குவார்கள். ஆனால் இந்தியர்கள் அப்படி இல்லை.. வேலையை முடிக்க வேண்டும் என்றால் தன் பணி நேரத்தை தாண்டியும் பணிபுரிவார்கள். அதோடு, குறைவான சம்பளத்திலும் இப்படி வேலை செய்வார்கள்.
ஆனால் தற்போது இந்திய இளைஞர்களின் மனநிலை மாறி வருகிறது.. குறிப்பாக GEN Z இளைஞர்கள் மனநிலை மாறிவிட்டது. சமீபத்தில் சஞ்சித் கோயல் என்பவர் Linked In தளத்தில் இட்ட பதிவில் ‘அலுவலக நேரம் முடிந்து விட்டது.. வேலை தொடர்பான விஷயங்களை நாளை வேலை நேரத்தில் பேசுங்கள்’ என அவரின் மேனேஜருக்கு பதிலடி கொடுத்தது பேசு பொருளாக மாறியிருக்கிறது.
‘எல்லோரும் மீட்டிங்கில் இணைந்துவிட்டார்கள்.. நீங்கள்தான் இணையவில்லை’ என்று மேனேஜர் கூறியபோதும் ‘நான் ஏன் அவர்களை போல் இருக்க வேண்டும்?’ என்று கேள்வி எழுப்பிய சஞ்சித் கோயல் திட்டவட்டமாக மீட்டிங்கில் கலந்து கொள்ள மறுத்து விட்டார்.
Work life balance தொடர்பான இந்த சம்பவம் சமூக வலைதளங்களில் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
குறிப்பாக அமெரிக்கா உள்ளிட்ட பல நாடுகளிலும் பணி நேரம் வரை மட்டுமே பணிபுரிவார்கள். நேரம் முடிந்து விட்டால் எவ்வளவு பணி இருந்தாலும் வீட்டுக்கு சென்று விடுவார்கள். அடுத்த நாள் காலை வந்தபிறகுதான் அந்த வேலையை மீண்டும் துவங்குவார்கள். ஆனால் இந்தியர்கள் அப்படி இல்லை.. வேலையை முடிக்க வேண்டும் என்றால் தன் பணி நேரத்தை தாண்டியும் பணிபுரிவார்கள். அதோடு, குறைவான சம்பளத்திலும் இப்படி வேலை செய்வார்கள்.
ஆனால் தற்போது இந்திய இளைஞர்களின் மனநிலை மாறி வருகிறது.. குறிப்பாக GEN Z இளைஞர்கள் மனநிலை மாறிவிட்டது. சமீபத்தில் சஞ்சித் கோயல் என்பவர் Linked In தளத்தில் இட்ட பதிவில் ‘அலுவலக நேரம் முடிந்து விட்டது.. வேலை தொடர்பான விஷயங்களை நாளை வேலை நேரத்தில் பேசுங்கள்’ என அவரின் மேனேஜருக்கு பதிலடி கொடுத்தது பேசு பொருளாக மாறியிருக்கிறது.
Work life balance தொடர்பான இந்த சம்பவம் சமூக வலைதளங்களில் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறுகிறதா த.மா.கா? செயற்குழு கூட்டத்தில் அதிரடி விவாதம்!
தமிழக அரசியல் களத்தில் நாளுக்கு நாள் புதிய கூட்டணி கணக்குகளும் வியூகங்களும் அரங்கேறி வரும் சூழலில், தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் அவசர மாநில செயற்குழு கூட்டம் தற்போது சென்னையில் மிகவும் விறுவிறுப்பாக தொடங்கியுள்ளது. கட்சியின் தலைவர் ஜி.கே.வாசன் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்று வரும் இக்கூட்டத்தில், மாநிலம் முழுவதிலும் இருந்து முக்கிய நிர்வாகிகள் மற்றும் மாவட்ட செயலாளர்கள் திரளாக பங்கேற்றுள்ளனர்.
TASMAC-ல் கூடுதல் விலை..அடுத்த நாளே வேலை போய்டும்.. அமைச்சர் விக்னேஷ் அதிரடி வார்னிங்
தமிழகத்தில் உள்ள அரசு மதுபானக் கடைகளான டாஸ்மாக்கில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலையை விட கூடுதலாக பணம் வசூலிக்கப்படுவதாக பொதுமக்கள் மற்றும் நுகர்வோர் தரப்பிலிருந்து தொடர்ந்து பல்வேறு புகார்கள் வந்தவண்ணம் உள்ளன. இந்த சட்டவிரோத கூடுதல் கட்டண வசூலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் அவர்கள் தற்போது மிகக் கடுமையான மற்றும் அதிரடியான எச்சரிக்கை ஒன்றை விடுத்துள்ளார்.
தரமுயர்ந்து ஸ்டைலாக மாறிய இலவச மிதிவண்டிகள்: தவெக அரசின் புதிய மைல்கல்!
தமிழகத்தில் பள்ளி மாணவர்களின் கல்வி பயணத்தை எளிதாக்கும் வகையில், முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெ. ஜெயலலிதா அவர்களால் 'இலவச மிதிவண்டி திட்டம்' முதன்முதலில் தொடங்கிவைக்கப்பட்டது. ஏழை, எளிய அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு பெரும் வரப்பிரசாதமாக அமைந்த இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்கத் திட்டம், தற்போது தமிழகத்தில் புதியதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தவெக ஆட்சியில் ஒரு மாபெரும் மறுவடிவத்தைப் பெற்றுள்ளது.