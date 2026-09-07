கேஸ் சிலிண்டர் பதிவு செய்வதில் கட்டுப்பாடு தளர்வு!.. மத்திய அரசு உத்தரவு..
தற்போது இந்தியாவில் பெரும்பாலான மக்கள் கேஸ் சிலிண்டரை பயன்படுத்துகிறார்கள்.. விறகு அடுப்பை பயன்படுத்தி சமைப்பவர்கள் மிகவும் மிகவும் குறைவு. ஹோட்டல் கடைகளில் மட்டுமே விறகு அடுப்புகள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
மற்றபடி ஏழைகள் முதல் பணக்காரர்கள் வரை காஸ் சிலிண்டரை பயன்படுத்துகிறார்கள்.
அதேநேரம் கேஸ் சிலிண்டரை பதிவு செய்வதற்கான இடைவெளி 45 நாட்களாக இருக்கிறது. இதை குறைக்க வேண்டும் என கடந்த சில வருடங்களாக இருப்பது பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்து வருகிறார்கள்.
இந்நிலையில் கிராமப்புறங்களில் கேஸ் சிலிண்டர் கட்டுப்பாடுகளை மத்திய அரசு தளர்த்தி உத்தரவிட்டிருக்கிறது. அதன்படி கேஸ் சிலிண்டர் பதிவு செய்வதற்கான இடைவெளி 45 நாட்களில் இருந்து 25 நாட்களாக குறைக்கப்படுவதாக மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயுத்துறை இணை அமைச்சர் சுரேஷ் கோபி அறிவித்திருக்கிறார்.
அதேநேரம் கேஸ் சிலிண்டரை பதிவு செய்வதற்கான இடைவெளி 45 நாட்களாக இருக்கிறது. இதை குறைக்க வேண்டும் என கடந்த சில வருடங்களாக இருப்பது பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்து வருகிறார்கள்.
இந்நிலையில் கிராமப்புறங்களில் கேஸ் சிலிண்டர் கட்டுப்பாடுகளை மத்திய அரசு தளர்த்தி உத்தரவிட்டிருக்கிறது. அதன்படி கேஸ் சிலிண்டர் பதிவு செய்வதற்கான இடைவெளி 45 நாட்களில் இருந்து 25 நாட்களாக குறைக்கப்படுவதாக மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயுத்துறை இணை அமைச்சர் சுரேஷ் கோபி அறிவித்திருக்கிறார்.