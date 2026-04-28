செவ்வாய், 28 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By
Last Modified: செவ்வாய், 28 ஏப்ரல் 2026 (14:15 IST)

Money Heist ஸ்டைலில் துப்பாக்கி முனையில் ரூ.52 லட்சம் கொள்ளை!.. குஜராத்தில் பரபரப்பு...

வங்கிகளில் கொள்ளையடிப்பது என்பது உலகெங்கும் பல இடங்களில் அவ்வப்போது நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. வங்கிகளில் கொள்ளை அடிப்பதில் இரண்டு வகை உண்டு. ஒன்று முகத்தை மூடிக்கொண்டு கையில் துப்பாக்கியுடன் ஒரு கும்பல் வங்கிக்குள் நுழைந்து கொள்ளையடிப்பார்கள்.

அல்லது இரவு நேரங்களில் வங்கிகளில் உள்ளே புகுந்து கொள்ளையடிப்பார்கள். அந்த வகையில் குஜராத் மாநிலம் சூரத்தில் எஸ்.பி.ஐ வங்கிக்குள் துப்பாக்கியுடன் புகுந்த கும்பல் ரூ.50 லட்சத்தை கொள்ளையடித்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது..

Money Heist வெப் சீரியஸில் வருவது போல பட்டப்பகலில் வங்கி ஊழியர்களை பிணைக்கைதிகளாக பிடித்து வைத்து கொள்ளையடித்து சென்றது தெரிய வந்திருக்கிறது. பட்டப்பகலில் கொள்ளை சம்பவத்தை அரங்கேற்றிவிட்டு அந்த கும்பல் பைக்கில் தப்பி சென்றனர். 

தற்போது அவர்களை பிடிக்கும் பணியில் போலீசார் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள்.. சிசிடிவி கேமராவில் அவர்களின் கொள்ளை சம்பவம் பதிவாகியிருப்பதால் அதன் மூலம் கொள்ளையர்களை பிடிக்கும் பணியில் போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர். கொள்ளையர்களை பிடிக்க தனிப்படையும் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

ராசி இல்லாத குழந்தை!.. நடுரோட்டில் விட்டு சென்ற பெற்றோர்?!.. பகீர் பின்னணி!..

ராசி இல்லாத குழந்தை!.. நடுரோட்டில் விட்டு சென்ற பெற்றோர்?!.. பகீர் பின்னணி!..சமீபத்தில் மத்திய பிரதேசத்தில் இரண்டு வயது குழந்தை ஒன்று தேசிய நெடுஞ்சாலையில் தனியாக இருந்த சம்பவம் புகைப்படமாகவும், வீடியோக்களாகவும் வெளியாகி நாடெங்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

திருச்செந்தூரை தொடர்ந்து அந்த கோவிலுக்கு போகும் விஜய்!.. ஒரு ஆன்மிக பயணமா இருக்கே!...

திருச்செந்தூரை தொடர்ந்து அந்த கோவிலுக்கு போகும் விஜய்!.. ஒரு ஆன்மிக பயணமா இருக்கே!...நடிகராக இருந்து தற்போது அரசியல்வாதியாக மாறியிருப்பவர் விஜய். அவருக்கு ஏராளமான ரசிகர் கூட்டம் இருப்பதால் அதை நம்பியே விஜய் அரசியல் கட்சியும் துவங்கியிருக்கிறார்.

குஜராத் உள்ளாட்சி தேர்தல்.. பாஜக அமோக வெற்றி.. மோடி, அமித்ஷா மகிழ்ச்சி..!

குஜராத் உள்ளாட்சி தேர்தல்.. பாஜக அமோக வெற்றி.. மோடி, அமித்ஷா மகிழ்ச்சி..!குஜராத் உள்ளாட்சித் தேர்தல் 2026-ன் முடிவுகள் இன்று வெளியாக தொடங்கியுள்ள நிலையில், ஆளும் பாரதிய ஜனதா கட்சி மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 15 மாநகராட்சிகளிலும் மிகப்பெரிய முன்னிலையை பெற்றுள்ளது.

இனிமேல் சிம்கார்டு வாங்கனும்ன்னா, பயோமெட்ரிக் அவசியம்.. புதிய சட்டம் வருகிறது..!

இனிமேல் சிம்கார்டு வாங்கனும்ன்னா, பயோமெட்ரிக் அவசியம்.. புதிய சட்டம் வருகிறது..!இந்தியாவில் அதிகரித்து வரும் 'டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்' மோசடிகளை கட்டுப்படுத்த, சிம் கார்டு பெறுவதில் பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பு மற்றும் சந்தேகத்திற்கிடமான வங்கி பரிவர்த்தனைகளை தற்காலிகமாக முடக்குவது உள்ளிட்ட அதிரடித் திட்டங்களை மத்திய அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பித்துள்ளது.

பவன் கல்யாணை காப்பி அடிக்கிறாரா விஜய்?!.. எல்லாமே மேட்ச் ஆகுதே!..

பவன் கல்யாணை காப்பி அடிக்கிறாரா விஜய்?!.. எல்லாமே மேட்ச் ஆகுதே!..தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் நேற்று திடீரென திருச்செந்தூர் சென்று சாமி தரிசனம் செய்திருக்கிறார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com