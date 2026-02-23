திங்கள், 23 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 23 பிப்ரவரி 2026 (12:47 IST)

படித்தவர்களே அதிகம் ஏமாறும் டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்.. 1 கோடி ரூபாயை இழந்த ஆசிரியை..!

digital
குஜராத் மாநிலம் காந்திநகரை சேர்ந்த 65 வயது ஓய்வுபெற்ற பள்ளி ஆசிரியை ஒருவர், சைபர் மோசடி கும்பலால் 28 நாட்கள் டிஜிட்டல் கைதில் வைக்கப்பட்டு ரூ.99 லட்சத்தை இழந்துள்ளார். 
 
கடந்த ஜனவரி 16-ம் தேதி, சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளுக்கு அவரது சிம் கார்டு பயன்படுத்தப்பட்டதாக கூறி மர்ம நபர்கள் அவரை தொடர்பு கொண்டுள்ளனர். பின்னர் சிபிஐ அதிகாரிகள் போல வேடமிட்ட மோசடி கும்பல், வீடியோ கால் மூலம் அவரை மிரட்டி, பணமோசடி வழக்கில் அவர் சிக்கியுள்ளதாக கூறி போலி உச்ச நீதிமன்ற ஆவணங்களை காட்டி பயமுறுத்தியுள்ளனர். 
 
28 நாட்களாக அவரை தொடர்ந்து கண்காணிப்பில் வைத்திருந்த கும்பல், சட்டப்பூர்வ சரிபார்ப்பு என்ற பெயரில் அவரது வங்கி மற்றும் தபால் நிலைய கணக்குகளில் இருந்த ரூ.99 லட்சத்தை பல்வேறு கணக்குகளுக்கு மாற்ற செய்துள்ளது. இறுதியில் தான் ஏமாற்றப்பட்டதை உணர்ந்த ஆசிரியை, சைபர் ஹெல்ப்லைன் காவல்துறையிடம் புகார் அளித்தார்.   தற்போது காந்திநகர் சைபர் கிரைம் போலீசார் இது குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva

உயிர் போனாலும் பரவால்ல.. விஜயை பாக்கணும்!.. வேலூரில் பெண்கள் நெகிழ்ச்சி!..

உயிர் போனாலும் பரவால்ல.. விஜயை பாக்கணும்!.. வேலூரில் பெண்கள் நெகிழ்ச்சி!..சேலத்திற்கு பின் இன்று வேலூரில் தவெக பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.

வேலூர் தவெக பொதுகூட்டம்!.. போலீசாரின் கட்டுப்பாட்டை காற்றில் பறக்கவிட்ட தவெகவினர்..

வேலூர் தவெக பொதுகூட்டம்!.. போலீசாரின் கட்டுப்பாட்டை காற்றில் பறக்கவிட்ட தவெகவினர்..தவெக தலைவர் விஜய் இன்று வேலூரில் நடக்கவுள்ள பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு பேசவிருக்கிறார்.

TVK: பாதுகாவலரை பாதி வழியில் விட்டுப் போன விஜய்!.. வேலூரில் பரபரப்பு!...

TVK: பாதுகாவலரை பாதி வழியில் விட்டுப் போன விஜய்!.. வேலூரில் பரபரப்பு!...தலைவர் விஜய் இன்று வேலூரில் நடக்கவுள்ள பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு பேசவிருக்கிறார்

மக்கள் மாடு மேய்க்கணும்!. ஆனா இவர் ஈ.சி.ஆர் வீட்ல இருப்பார்!. சீமானை வச்சுசெய்யும் மாறன்.

மக்கள் மாடு மேய்க்கணும்!. ஆனா இவர் ஈ.சி.ஆர் வீட்ல இருப்பார்!. சீமானை வச்சுசெய்யும் மாறன்.திரைத்துறையிலிருந்து வந்த சீமான் 16 வருடங்களுக்கு முன்பு நாம் தமிழர் கட்சி என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கினார்..

SIR-க்கு பின் தமிழ்நாட்டில் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல்!.. முக்கிய அப்டேட்...

SIR-க்கு பின் தமிழ்நாட்டில் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல்!.. முக்கிய அப்டேட்...தமிழகத்தில் 2003ம் வருடம் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகள் நடந்தது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com