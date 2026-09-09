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  4. from september to decembe states most frequently hit by cyclones
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 9 September 2026 (10:53 IST)

செப்டம்பர் முதல் டிசம்பர்!.. புயல் தாக்கம் அதிகமாக உள்ள இந்திய மாநிலங்கள்..

cyclones
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (10:56 IST)
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கடந்த சில வருடங்களாகவே பருவ நிலையில் பல மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது.. மழையும் சரியாக பெய்வதில்லை. ஒருபக்கம், இமயமலையில் பனிக்கட்டிகள் உருகி கடல் மட்டம் உயர்ந்து வருகிறது. ஒருபக்கம் எல் நினோ என்று எல்லோரும் பேசுகிறார்கள்.

எல். நினோ காரணமாக உலகம் வெப்பமயமாகி வருகிறது.. சமீபத்தில் கூட இமயமலையில் பனிக்கட்டி உருகியதால் நேபாளத்தில் 1000த்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பலியானார்கள். இந்நிலையில்தான், செப்டம்பர் முதல் டிசம்பர் வரை அதிகம் புயல் தாக்கக்கூடிய இந்திய மாநிலங்கள் பற்றிய தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.

ஒடிசா, ஆந்திர பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களில் மிக அதிக புயல் தாக்கம் இருக்கும் எனவும், குஜராத் தமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்களில் அதிக புயல் தாக்கம் இருக்கும் எனவும், மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா மற்றும் கேரளா ஆகிய மாநிலங்களில் குறைந்த புயல் தாக்கம் இருக்கும் எனவும் இந்திய வானிலை மையம் அறிவித்திருக்கிறது..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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