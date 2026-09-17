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  4. From College Telegram Group to Rs 10 Lakh Startup: The Inspiring Journey of Hemkesh and Delta Education
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Thursday, 17 September 2026 (12:56 IST)

சிறிய முதலீட்டில் டெலிகிராம் மூலம் ஆரம்பித்த ஸ்டார்ட் அப்.. இன்று 10 லட்ச ரூபாய் வருமானம்..

ஹேம்கேஷ்
Written By: SIVA
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (12:56 IST)
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கல்லூரி படிப்பின் போது டெலிகிராம் சமூக வலைதளத்தில் வெறும் 300 மாணவர்களுடன் சிறிய முயற்சியாக தொடங்கப்பட்ட 'டெல்டா எஜுகேஷன்' இன்று ரூ. 10 லட்சம் வருவாய் ஈட்டும் ஒரு லாபகரமான ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனமாக வளர்ந்துள்ளது. ஸ்கேலர் ஸ்கூல் ஆஃப் டெக்னாலஜி மாணவரான ஹேம்கேஷ், 12-ஆம் வகுப்பிலிருந்து கல்லூரிக்கு செல்லும் மாணவர்கள் எதிர்கொள்ளும் நுழைவுத்தேர்வுகள் மற்றும் சேர்க்கை சந்தேகங்களுக்கு தீர்வு காணும் வகையில் இந்த நிறுவனத்தை உருவாக்கினார்.
 
வெளிப்புற நிதி உதவி எதுவும் பெறாமல், தங்களது சொந்த நிதி மேலாண்மை மூலம் இந்த நிறுவனம் லாபகரமாக இயங்கி வருகிறது. ஆரம்பத்தில் டெலிகிராம் மற்றும் யூடியூப் வாயிலாக இணைந்த மாணவர்களை கொண்டு தேர்வு தயாரிப்பு பயிற்சிகளை வழங்கி வந்த இவர்களது நிறுவனம், தற்போது ஆன்லைன் வகுப்புகள் மற்றும் பதிவு செய்யப்பட்ட சொற்பொழிவுகளுடன் விரிவடைந்துள்ளது. மேலும், கல்லூரியை சேர்ந்த சக மாணவர்களையே ஊதியத்துடன் கூடிய இன்டர்ன்களாகவும் பணியமர்த்தியுள்ளனர்.
 
"எந்த ஒரு தொடக்கமும் முழுமையடைந்ததாக இருக்க வேண்டும் என்றில்லை, சிறிய அளவில் தொடங்குங்கள்" என்று இளம் மாணவர்களுக்கு ஹேம்கேஷ் அறிவுரை கூறுகிறார். கல்லூரிப் படிப்பைத் தொடர்ந்துகொண்டே வெற்றிகரமாக பிசினஸை நடத்தி வரும் இவரின் இந்த சாதனை பல இளைஞர்களுக்கு ஒரு புதிய உத்வேகத்தை அளித்துள்ளது.
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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