வெள்ளி, 15 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 15 ஆகஸ்ட் 2025 (17:12 IST)

ஆந்திராவில் மகளிருக்கு இலவச பேருந்து: முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு தொடங்கி வைத்தார்..!

ஆந்திர பிரதேசத்தில் பெண்களுக்கு இலவசப் பேருந்து பயணம் வழங்கும் ‘ஸ்த்ரீ சக்தி’ திட்டம் இன்று விஜயவாடாவில் தொடங்கப்பட்டது. இந்த விழாவில், மாநில முதல்வர் என். சந்திரபாபு நாயுடு மற்றும் துணை முதல்வர் பவன் கல்யாண் ஆகியோர் கலந்துகொண்டு, இந்தத் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தனர்.
 
 
சந்திரபாபு நாயுடுவின் தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் ஒன்றான ‘சூப்பர் சிக்ஸ்’ உறுதிமொழிகளில் ‘ஸ்த்ரீ சக்தி’ திட்டமும் ஒன்றாகும். இத்திட்டத்தின்படி, ஆந்திர பிரதேசத்தில் வசிக்கும் அனைத்து பெண்கள், சிறுமிகள் மற்றும் திருநங்கையர் ஆகியோர் மாநில அரசின் பேருந்துகளில் இலவசமாக பயணம் செய்யலாம். இந்த திட்டம், ஆந்திர பிரதேச மாநில போக்குவரத்து கழகத்தின் அனைத்து வகையான பேருந்து சேவைகளுக்கு பொருந்தும்.
 
இந்த திட்டத்தைத் தொடக்கிவைக்கும் விதமாக, முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு, துணை முதல்வர் பவன் கல்யாண் மற்றும் ஐ.டி. அமைச்சர் நாரா லோகேஷ் ஆகியோர் பயணிகளுடன் ஒரு பேருந்தில் பயணம் செய்தனர். அப்போது, அவர்கள் பெண் பயணிகளுடன் கலந்துரையாடி, இலவச பயணத் திட்டம் குறித்த அவர்களின் கருத்துக்களைக் கேட்டறிந்தனர். 
 
இந்தத் திட்டம் அமல்படுத்தப்படுவதால், பெண்களுக்கு பயணச் செலவு பெருமளவு குறையும். இலவச பயணச் சீட்டைப் பெற, ஆதார் அட்டை, வாக்காளர் அடையாள அட்டை அல்லது ரேஷன் அட்டை போன்ற வசிப்பிடத்தை உறுதிப்படுத்தும் ஆவணங்களை காட்ட வேண்டும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Siva

மனைவியை அடக்கம் செய்யும் போது கணவர் மறைவு.. 55 ஆண்டுகளாக ஒன்றாக வாழ்ந்த தம்பதி..!

மனைவியை அடக்கம் செய்யும் போது கணவர் மறைவு.. 55 ஆண்டுகளாக ஒன்றாக வாழ்ந்த தம்பதி..!தூத்துக்குடி அருகே, இறந்த மனைவியின் உடலை அடக்கம் செய்யும் நிகழ்வின்போது, கணவரும் உயிர் இழந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே ஆச்சரியத்தையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களின் நலனுக்காகவே 11ஆம் பொதுத்தேர்வு ரத்து: அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்

12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களின் நலனுக்காகவே 11ஆம் பொதுத்தேர்வு ரத்து: அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்தமிழகத்தில் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களின் மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் நோக்கில், பிளஸ் 1 பொதுத்தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாகப் பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

மெட்டாவுடன் தமிழக அரசு முக்கிய ஒப்பந்தம்: இனி வாட்ஸ்-ஆப் மூலமே அரசு சேவை..!

மெட்டாவுடன் தமிழக அரசு முக்கிய ஒப்பந்தம்: இனி வாட்ஸ்-ஆப் மூலமே அரசு சேவை..!தமிழக அரசு, தனது சேவைகளை மக்களிடம் மிக விரைவாகவும், எளிமையாகவும் கொண்டு சேர்க்கும் நோக்கில், மெட்டா நிறுவனத்துடன் ஒரு முக்கிய ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளது. இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி, இனி தமிழக மக்கள் வாட்ஸ்-ஆப் மூலமாக 50 அத்தியாவசிய அரசு சேவைகளைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.

தூய்மைப் பணியாளர்கள் விவகாரம்.. புளித்துப் போன நாடகங்களை அரங்கேற்ற வேண்டாம்! அன்புமணி

தூய்மைப் பணியாளர்கள் விவகாரம்.. புளித்துப் போன நாடகங்களை அரங்கேற்ற வேண்டாம்! அன்புமணிதூய்மைப் பணியாளர்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுங்கள் என்றும், புளித்துப் போன நாடகங்களை மீண்டும் மீண்டும் அரசு அரங்கேற்ற வேண்டாம் என்றும் பாமக தலைவர் அன்புமணி தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் மேலும் கூறியதாவது:

பாஜகவில் இணைந்த நடிகை கஸ்தூரி, பிக்பாஸ் பிரபலம் நமீதா மாரிமுத்து.. வரவேற்று பேசிய நயினார் நாகேந்திரன்..!

பாஜகவில் இணைந்த நடிகை கஸ்தூரி, பிக்பாஸ் பிரபலம் நமீதா மாரிமுத்து.. வரவேற்று பேசிய நயினார் நாகேந்திரன்..!நடிகை கஸ்தூரி மற்றும் பிக் பாஸ் பிரபலம் நமீதா மாரிமுத்து ஆகியோர் இன்று சென்னையில் பா.ஜ.க.வில் இணைந்துள்ளனர். சென்னை கமலாலயத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்வில், கட்சியின் மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் முன்னிலையில் இருவரும் தங்களை பா.ஜ.க.வில் இணைத்துக் கொண்டனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com