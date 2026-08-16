மம்தா ஆட்சியில் துணை சபாநாயகராக இருந்தவர் தூக்கில் தொங்கி தற்கொலை? அதிர்ச்சியில் மேற்குவங்க மக்கள்..
முன்னாள் மேற்குவங்க சட்டப்பேரவை துணை சபாநாயகரும், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவருமான ஆஷிஷ் பானர்ஜி, பிர்பூம் மாவட்டம் ராம்பூர்ஹாட்டிலுள்ள கட்சி அலுவலகத்தில் இறந்து கிடந்தது அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவரது உடல் தூக்கில் தொங்கிய நிலையில் மீட்கப்பட்டு, பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
ராம்பூர்ஹாட்டிலிருந்து ஐந்து முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆஷிஷ் பானர்ஜி, முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி அமைச்சரவையில் கல்வி மற்றும் விவசாயத்துறை அமைச்சராகவும், துணை சபாநாயகராகவும் பொறுப்பு வகித்துள்ளார்.
சமீபத்தில் நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் அவர் பாஜக வேட்பாளரிடம் தோல்வியடைந்த நிலையில், கடந்த ஜூன் மாதம் பிர்பூம் மாவட்டக் கமிட்டி தலைவர் பதியிலிருந்து விலகியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
கட்சி அலுவலகத்தில் அவரது உடல் கண்டெடுக்கப்பட்டதைக் அறிந்த அப்பகுதி மக்கள் மற்றும் தொண்டர்கள் அங்கு அதிக அளவில் திரண்டனர். இந்த சம்பவம் குறித்து காவல்துறை தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகிறது.
Edited by Siva