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அமெரிக்க ஃபெடரல் ரிசர்வ் குழுவில் ரகுராம் ராஜன்: கொள்கைகளை மறுஆய்வு செய்ய புதிய அதிரடி நியமனம்!
அமெரிக்காவின் மைய வங்கியான ஃபெடரல் ரிசர்வ் வங்கி அந்நாட்டின் பணவீக்கத்தை கட்டுப்படுத்தவும் பணவியல் கொள்கைகளை மறுவடிவமைப்பு செய்யவும் தீவிர சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளில் இறங்கியுள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக, இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் முன்னாள் ஆளுநர் ரகுராம் ராஜன் உள்ளிட்ட மூன்று இந்திய வம்சாவளி நிபுணர்களை உள்ளடக்கிய ஐந்து விசேஷ பணிக்குழுக்களை ஃபெடரல் ரிசர்வ்ப் புதிய தலைவர் கெவின் வார்ஷ் அறிவித்துள்ளார்.
ரகுராம் ராஜன், ஹார்வர்ட் பொருளாதார நிபுணர் கரேன் டைனன் மற்றும் முன்னாள் ஃபெடரல் ரிசர்வ் கவர்னர் ஜெரமி ஸ்டெய்ன் ஆகியோருடன் இணைந்து ‘பேலன்ஸ் ஷீட் பாலிசி’ பணிக்குழுவில் பணியாற்ற உள்ளார். இக்குழு, அமெரிக்க மத்திய வங்கியின் தற்போதைய சொத்து இருப்புகள், அதன் செலவுகள் மற்றும் பணவியல் கொள்கைகளில் அவற்றின் தாக்கம் குறித்து விரிவான மறுஆய்வு செய்யும்.
இவர்களுடன் டெல்லியில் பிறந்த அமெரிக்க பொருளாதார நிபுணர் ராஜ் செட்டி ‘பொருளாதார தரவுக் குழுவிலும்’ , மைக்ரோசாப்ட் எக்ஸிகியூட்டிவ் ஆஷா சர்மா ‘உற்பத்தி மற்றும் வேலைவாய்ப்புக் குழுவிலும்’ நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த பணிக்குழுக்களில் நோபல் பரிசு பெற்ற தாமஸ் சார்ஜென்ட், வால்மார்ட் முன்னாள் சிஇஓ டக் மெக்மில்லன் போன்ற உலகின் சிறந்த அறிஞர்களும் இடம்பெற்றுள்ளனர். இந்த உயர்மட்டக் குழுவின் பரிந்துரைகள் அமெரிக்கப் பொருளாதாரத்தில் புதிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Edited by Siva
சென்னையில் நாளை 8 புறநகர் மின்சார ரயில்கள் ரத்து: ரயில்வே துறை அதிரடி அறிவிப்பு!
சென்னை எழும்பூர் - விழுப்புரம் வழித்தடத்தில் உள்ள கூடுவாஞ்சேரி ரயில் நிலையத்தில் அவசர பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன. இதன் காரணமாக, நாளை வெள்ளிக்கிழமை சென்னை கடற்கரை மற்றும் செங்கல்பட்டு இடையே இயக்கப்படும் 8 புறநகர் மின்சார ரயில்கள் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுவதாகத் தென்னக ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
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பழனி கோயில் நில விவகாரம்: திண்டுக்கல் மாவட்ட பதிவாளர் அதிரடி சஸ்பெண்ட்!
பழனி கோயில் மடத்திற்கு சொந்தமான நிலத்தை தனியாருக்கு மாற்றி பத்திரப்பதிவு செய்த விவகாரத்தில், திண்டுக்கல் மாவட்ட பதிவாளர் சசிகலா அதிரடியாக சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார். பதிவுத்துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் இந்த சஸ்பெண்ட் உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார். இத்துறையில் தவறு செய்தது யாராக இருந்தாலும், அது அமைச்சராகவே இருந்தாலும் இந்த அரசு அவர்களை காப்பாற்றாது என்று அரசு தரப்பில் மிக உறுதியாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.