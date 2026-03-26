வியாழன், 26 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 26 மார்ச் 2026 (15:23 IST)

சிங்கப்பூரில் 35 லட்ச ரூபாய் சம்பளம் வாங்கிய இந்திய பெண் ராஜினாமா.. கவிதை எழுத போவதாக அறிவிப்பு..!

சிங்கப்பூரில் உள்ள கேபிஎம்ஜி நிறுவனத்தில் ஆண்டுக்கு 35 லட்ச ரூபாய் ஊதியத்தில் கன்சல்டன்ட்டாக பணியாற்றி வந்த 28 வயது நம்ரதா யாதவ், தனது கார்ப்பரேட் வேலையை துறந்து கவிதை மீதான காதலை தொடர இந்தியா திரும்பியுள்ளார். 
 
சட்டப் படிப்பும், சர்வதேச உறவுகளில் முதுகலை பட்டமும் பெற்றிருந்தாலும், கார்ப்பரேட் வாழ்க்கை தனது ஆளுமைக்கு ஏற்றதாக இல்லை என்பதை அவர் உணர்ந்தார். வார இறுதி நாட்களை அலுவலக அழுத்தத்திலிருந்து தப்பிக்கும் வழியாக கருத விரும்பாமல், படைப்பு திறனை வெளிப்படுத்தும் வாழ்வை தேடி மும்பைக்கு குடிபெயர்ந்தார்.
 
2024 டிசம்பரில் லக்னோ இலக்கிய விழாவில் கவிதை வாசிக்க கிடைத்த வாய்ப்பு அவரது வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்புமுனையாக அமைந்தது. தற்போது அந்தேரி மேற்கில் வசித்து வரும் அவர், தனது சேமிப்பை கொண்டு வாழ்க்கையை நடத்தி வருகிறார். மார்ச் 28-ம் தேதி நடைபெறவுள்ள தனது முதல் தனிநபர் கவிதை நிகழ்ச்சிக்கு தயாராகி வரும் நம்ரதா, கார்ப்பரேட் மனநிலையிலிருந்து விடுபட்டு ஒரு சிறந்த கதைசொல்லியாக உருவெடுக்க தீவிரமாக உழைக்கிறார். 
 
ஆரம்பத்தில் தயங்கிய அவரது பெற்றோரும் தற்போது அவரது முடிவிற்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர். கனவுகளை துரத்த வயது ஒரு தடையல்ல என்பதை நம்ரதாவின் பயணம் உணர்த்துகிறது.
 
Edited by Siva

தரை வழி தாக்குதல் நடந்தால் உங்கள் வீரர்கள் காணாமல் போவார்கள்!. அமெரிக்க, இஸ்ரேலுக்கு ஈரான் கடும் எச்சரிக்கை!...

தரை வழி தாக்குதல் நடந்தால் உங்கள் வீரர்கள் காணாமல் போவார்கள்!. அமெரிக்க, இஸ்ரேலுக்கு ஈரான் கடும் எச்சரிக்கை!...அணு ஆயுதம் மற்றும் ஏவுகணைகளை வைத்துக் கொள்ளக் கூடாது என சொல்லி ஈரான் நாட்டின் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் கடந்த பல நாட்களாகவே தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது.

அதெல்லாம் கண்முன்ன வந்து போகும்ல!.. விஜயின் ரோட் ஷோவுக்கு பர்மிசன் இல்லை.. போலீஸ் ஆலோசனை!..

அதெல்லாம் கண்முன்ன வந்து போகும்ல!.. விஜயின் ரோட் ஷோவுக்கு பர்மிசன் இல்லை.. போலீஸ் ஆலோசனை!..விஜய் எப்போது கரூருக்கு சென்று அவரால் 41 பேர் உயிரிழந்தார்களோ அப்போது முதலே அவர் எங்கு சென்றாலும் தமிழக காவல்துறைக்கு தலைவலிதான் என்கிற நிலை உருவாகியிருக்கிறது.

விஜய்க்கு பொண்டாட்டியா இருப்போம்!.. விபச்சாரிகளை அப்டிதான் சொல்ல முடியும்.. மன்னிப்பு கேட்க மறுக்கும் பொன்ராஜ்..

விஜய்க்கு பொண்டாட்டியா இருப்போம்!.. விபச்சாரிகளை அப்டிதான் சொல்ல முடியும்.. மன்னிப்பு கேட்க மறுக்கும் பொன்ராஜ்..தவெக தலைவர் விஜய் பிரபலமான சினிமா நடிகர் என்பதால் அவருக்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள்.

வாக்காளர் பட்டியலில் BLO பெயரே இல்லையா? மேற்குவங்கத்தின் தேர்தல் கூத்து..!

வாக்காளர் பட்டியலில் BLO பெயரே இல்லையா? மேற்குவங்கத்தின் தேர்தல் கூத்து..!மேற்கு வங்கத்தின் பஷீர்ஹாட் வடக்கு சட்டமன்ற தொகுதியில், ஒரே வாக்குச்சாவடியை சேர்ந்த 340 முஸ்லிம் வாக்காளர்களின் பெயர்கள் வாக்காளர் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்டது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

போர் முடிய போகிற நேரத்தில் கச்சா எண்ணெயை வாங்கி குவிக்கும் இந்தியா.. குழப்பத்தில் உலக நாடுகள்..!

போர் முடிய போகிற நேரத்தில் கச்சா எண்ணெயை வாங்கி குவிக்கும் இந்தியா.. குழப்பத்தில் உலக நாடுகள்..!மத்திய கிழக்கில் நிலவும் போர்ச்சூழலால் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எல்பிஜி விநியோகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளை சமாளிக்க, இறக்குமதி ஒப்பந்தங்களை இந்தியா வேகப்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com