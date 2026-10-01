ஓபிஎஸ் மாதிரியே குஜராத்திலும் ஒருவர்.. கட்சி மாறிய முன்னாள் முதல்வர்...
குஜராத் மாநில முன்னாள் முதலமைச்சரான சங்கர்சிங் வகேலா , மீண்டும் காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைய விருப்பம் தெரிவித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. குஜராத் மாநில காங்கிரஸ் கமிட்டி அவரது வருகைக்கு பச்சைக்கொடி காட்டியுள்ள நிலையில், கட்சியின் அகில இந்திய தலைமை மேலிடத்தின் அதிகாரப்பூர்வ ஒப்புதலுக்காக காத்திருக்கிறது.
காந்திநகர் மாநகராட்சி தேர்தலை முன்னிட்டு, வகேலாவை நட்சத்திரப் பிரச்சாரகராக களமிறக்க குஜராத் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் திட்டமிட்டுள்ளனர். இது குறித்து மூத்த தலைவர் சக்திசிங் கோகிலிடம் கேட்டபோது, "பொறுத்திருந்து பாருங்கள், சரியான நேரத்தில் சரியான பதில் கிடைக்கும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
ஜனசங்கத்தில் தனது அரசியல் பயணத்தைத் தொடங்கிய வகேலா, கேசுபாய் படேல் மற்றும் நரேந்திர மோடியுடன் இணைந்து குஜராத்தில் பாஜகவை வளர்த்தெடுத்த முக்கிய தலைவர்களில் ஒருவர். பின்னர் 1996-இல் பாஜகவிலிருந்து விலகி ராஷ்ட்ரிய ஜனதா கட்சியைத் தொடங்கிய அவர், காங்கிரஸின் ஆதரவோடு 1996 முதல் 1997 வரை குஜராத் முதல்வராகப் பணியாற்றினார்.
1998-இல் தனது கட்சியை காங்கிரஸுடன் இணைத்த வகேலா, காங்கிரஸ் ஆட்சியில் மத்திய ஜவுளித்துறை அமைச்சராகவும், எதிர்க்கட்சித் தலைவராகவும் செயல்பட்டார். பின்னர் 2017-இல் காங்கிரஸிலிருந்து விலகினார். தற்போது மேலிடக் தலைமைக் கிரீன் சிக்னல் கொடுத்தால், வகேலாவின் வருகை குஜராத் அரசியல் களத்தில் முக்கிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.