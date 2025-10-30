வியாழன், 30 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 30 அக்டோபர் 2025 (16:00 IST)

மகள் இறந்த துயரம்.. ஆம்புலன்ஸ் முதல் இறுதிச்சடங்கு வரை லஞ்சம்.. ஒரு தந்தையின் ஆத்திரமான பதிவு..!

மகள் இறந்த துயரம்.. ஆம்புலன்ஸ் முதல் இறுதிச்சடங்கு வரை லஞ்சம்.. ஒரு தந்தையின் ஆத்திரமான பதிவு..!
பாரத் பெட்ரோலியத்தின் முன்னாள் தலைமை நிதி அதிகாரி சிவக்குமார் கே., தமது மகள் அக்ஷயா சிவக்குமார் இறந்த பிறகு, பிரேத பரிசோதனை முதல் இறப்பு சான்றிதழ் வரை ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் லஞ்சம் கொடுக்க நேர்ந்ததாகப் புகார் அளித்துள்ளார்.
 
சமூக வலைதளத்தில் அவர் வெளியிட்ட பதிவில், ஆம்புலன்ஸ், எஃப்ஐஆர் பதிவு, பிரேத பரிசோதனை அறிக்கை, இறுதிச்சடங்கு இரசீது மற்றும் பிபிஎம்பி மூலம் இறப்பு சான்றிதழ் பெறுவது என அனைத்து நிலைகளிலும் அதிகாரிகள் பணம் கேட்டதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார். இதில், பெலந்தூர் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் ஒருவர் மனிதாபமானமின்றி நடந்துகொண்டதாகவும் அவர் வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.
 
"என்னால் பணம் கொடுக்க முடிந்தது; ஏழைகள் என்ன செய்வார்கள்?" என்று அவர் எழுப்பிய கேள்வி சமூக ஊடகங்களில் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது. இதனையடுத்து, பெங்களூரு போலீஸ் துறை விரைந்து நடவடிக்கை எடுத்து, பெலந்தூர் காவல் நிலையத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பி.எஸ்.ஐ. மற்றும் ஒரு காவலரை உடனடியாகப் பணியிடை நீக்கம் செய்துள்ளது.
 
Edited by Siva

எப்படி இருக்கீங்க சின்னம்மா? சசிகலாவை பாசத்தோடு விசாரித்த ஓபிஎஸ், செங்கோட்டையன்! - தேவர் ஜெயந்தியில் நெகிழ்ச்சி!

எப்படி இருக்கீங்க சின்னம்மா? சசிகலாவை பாசத்தோடு விசாரித்த ஓபிஎஸ், செங்கோட்டையன்! - தேவர் ஜெயந்தியில் நெகிழ்ச்சி!பசும்பொன்னில் முத்துராமலிங்கதேவர் ஜெயந்தி மற்றும் குருபூஜைக்கு சென்ற சசிகலாவை ஓபிஎஸ், செங்கோட்டையன் சந்தித்து நலம் விசாரித்துள்ளனர்.

சீமான் - வைகோ ஒன்றாக பேட்டி! தேவர் குருபூஜையில் நடந்த ஆச்சர்யம்!

சீமான் - வைகோ ஒன்றாக பேட்டி! தேவர் குருபூஜையில் நடந்த ஆச்சர்யம்!பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவரின் ஜெயந்தி நிகழ்வில் கலந்துக் கொண்ட நாதக ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானும், மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோவும் ஒன்றாக பேட்டியளித்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது

மீண்டும் கரூர் வந்த சிபிஐ அதிகாரிகள்.. நெரிசல் வழக்கில் தீவிர விசாரணை..!

மீண்டும் கரூர் வந்த சிபிஐ அதிகாரிகள்.. நெரிசல் வழக்கில் தீவிர விசாரணை..!கரூர் வேலுச்சாமி புரத்தில் கடந்த அக்டோபர் 27 அன்று த.வெ.க. தலைவர் விஜய் பங்கேற்ற கூட்ட நெரிசலில் 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த வழக்கை விசாரிக்குமாறு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதை தொடர்ந்து, சிபிஐ கையில் எடுத்துள்ளது.

தேசியத்தையும், தெய்வீகத்தையும் இணைத்த பெருமகனார்! - தேவர் குருபூஜை பிரதமர் பதிவு!

தேசியத்தையும், தெய்வீகத்தையும் இணைத்த பெருமகனார்! - தேவர் குருபூஜை பிரதமர் பதிவு!இன்று பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் குருபூஜையில் அவர் குறித்து பிரதமர் மோடி தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

விஜய்யின் தவெகவுடன் கூட்டணியா? தமிழிசை செளந்திரராஜன் பேட்டி..

விஜய்யின் தவெகவுடன் கூட்டணியா? தமிழிசை செளந்திரராஜன் பேட்டி..பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவரின் குருபூஜை விழாவில் மரியாதை செலுத்திய பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன், வரவிருக்கும் தேர்தலுக்கான கூட்டணி நிலைப்பாடு குறித்து பேசினார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com